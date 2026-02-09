Prakiraan Cuaca Jawa Barat dan Jabodetabek Senin 9 Februari 2026, Waspada Hujan Disertai Petir!

jabar.jpnn.com, BOGOR - Badan Meteorologi, Klimatologi, dan Geofisika (BMKG) memprakirakan sebagian besar wilayah Jawa Barat dan Jabodetabek berpotensi diguyur hujan pada Senin, 9 Februari 2026.

Masyarakat diimbau untuk meningkatkan kewaspadaan terhadap potensi hujan yang dapat disertai kilat, petir, dan angin kencang, terutama menjelang siang hingga malam hari.

Prakiraan Cuaca Jawa Barat

Pada pagi hari, cuaca di wilayah Jawa Barat diprakirakan cerah berawan hingga berawan.

Namun, hujan ringan berpotensi terjadi di sebagian wilayah Kota Depok, Kabupaten dan Kota Bogor, Kabupaten dan Kota Bekasi, Kabupaten Sumedang, Kabupaten Majalengka, Kabupaten Kuningan, Kabupaten Garut, Kabupaten Tasikmalaya, dan Kabupaten Pangandaran.

Memasuki siang hingga sore hari, potensi hujan ringan hingga sedang diprakirakan meluas di sejumlah wilayah, antara lain Kota Depok, Kabupaten dan Kota Bogor, Kabupaten dan Kota Sukabumi, Kabupaten Cianjur, Kabupaten dan Kota Bekasi, Kabupaten Karawang, Kabupaten Subang, Kabupaten Indramayu, Kabupaten dan Kota Cirebon, Kabupaten Purwakarta, Kabupaten Bandung Barat, Kota Cimahi, Kabupaten dan Kota Bandung, Kabupaten Sumedang, Kabupaten Majalengka, Kabupaten Kuningan, Kabupaten Garut, Kabupaten dan Kota Tasikmalaya, Kabupaten Ciamis, Kota Banjar, serta Kabupaten Pangandaran.

Pada malam hari, cuaca umumnya cerah berawan hingga berawan. Hujan ringan berpotensi terjadi di Kabupaten Kuningan, Kabupaten Majalengka, Kabupaten dan Kota Tasikmalaya, Kabupaten Ciamis, Kota Banjar, dan Kabupaten Pangandaran.

Sementara pada dini hari, hujan ringan diprakirakan turun di sebagian wilayah Kota Depok, Kabupaten dan Kota Bogor, Kabupaten dan Kota Bekasi, Kabupaten Karawang, Kabupaten Tasikmalaya, Kabupaten Ciamis, Kota Banjar, dan Kabupaten Pangandaran.