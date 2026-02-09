Harga Emas Hari Ini Senin 9 Februari 2026, Logam Mulia 1 Gram Tembus Rp2,94 Juta

jabar.jpnn.com, BOGOR - Harga emas batangan pada Senin, 9 Februari 2026, tercatat masih berada pada level tinggi.

Dilansir dari laman logammulia.com harga emas batangan ukuran 1 gram dibanderol Rp2.940.000 sebelum pajak dan Rp2.947.350 setelah dikenakan Pajak Penghasilan (PPh) sebesar 0,25 persen.

Kenaikan harga emas ini menjadikan logam mulia masih diminati sebagai instrumen investasi jangka panjang, baik oleh investor ritel maupun kolektor.

Selain emas batangan reguler, harga emas edisi khusus seperti Gift Series, Idul Fitri, Imlek, dan Batik Seri III juga tercatat lebih tinggi dibandingkan emas reguler dengan berat yang sama.

Harga emas batangan hari ini, 09 Februari 2026 sebelum dan sudah termasuk PPh 0,25 persen

0,5 gram

Harga dasar: Rp1.520.000

Harga + PPh: Rp1.523.800