Tak Sekadar Tren, Haadiya Syar'i Tawarkan Busana Muslim Berbasis Refleksi Diri

jabar.jpnn.com, BANDUNG - Berangkat dari kehilangan suami yang meninggal di tahun 2023, Alia Karenina, coba merefleksikan perasaan dukanya untuk lebih dekat kepada sang pencipta.

Wanita cantik yang pernah berprofesi sebagai pembawa berita ini pergi ke Tanah Suci untuk melaksanakan ibadah haji.

Dalam perjalanan rohaninya itu lah, Alia menemukan kenyamanan dalam hal berpakaian syar'i.

Sesampainya di Indonesia, Alia kemudian mengembangkan bisnis usahanya di bidang fesyen muslimah.

Brand dengan nama Haadiya Syar'i menjadi cara Alia untuk memperkenalkan pakaian syar'i yang tetap modis kepada kaum muslimah.

"Haadiya bukan berasal dari gemerlapnya modest fashion, lebih dari refleksi diri sama perenungan mendalam," kata Alia saat ditemui dalam peluncuran koleksi 'Haadiya x Aleiya' di Kota Bandung, Minggu (8/2/2026).

"Haadiya itu hadiah, tapi bukan yang pakai pita gitu, justru datangnya dari kehilangan pas berpulangnya suami karena kanker," lanjutnya.

Alia menjelaskan, koleksi Haadiya menonjolkan fungsi berpakaian sesuai syariat Islam. Dengan potongan yang loose, pakaian dipastikan tidak akan membentuk lekuk tubuh.