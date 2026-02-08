Pendaftaran RKAI Batch I Tahun 2026 Depok Sudah Dibuka, Simak Info Lengkapnya di Sini
jabar.jpnn.com, DEPOK - Dinas Sosial (Dinsos) membuka pendaftaran Rumah Kreatif Anak Istimewa (RKAI) Batch I untuk tahun 2026.
Program ini disiapkan bagi anak istimewa atau Anak Berkebutuhan Khusus (ABK), sebagai upaya mendukung pengembangan potensi, kemandirian, serta keterampilan mereka.
Kepala Dinsos Kota Depok Utang Wardaya mengatakan, pendaftaran dibuka hingga 14 Februari mendatang.
Adapun pendaftarannya dilakukan secara online melalui tautan https://bit.ly/m/RKAI_B1_2026.
"Masyarakat yang memiliki anak istimewa dapat mempersiapkan diri untuk mendaftar dan memanfaatkan program RKAI ini sebagai sarana pengembangan kemampuan dan kemandirian anak,” ucapnya.
Utang menjelaskan, terdapat sejumlah kegiatan pengembangan anak istimewa yang dibuka.
Seperti, musik atau vokal, bahasa isyarat, desai grafis dan fotografi, kerajinan tangan, menghafal Al-Quran, Quran Braille, menari, dan melukis.
Selain itu, juga dilengkapi dengan beberapa layanan.
Dinsos Depok telah membuka pendaftaran Rumah Kreatif Anak Istimewa (RKAI) untuk Batch I tahun 2026.
