Sulis Raih Penghargaan Perempuan Muslim Inspiratif Bidang Seni dan Budaya dari Fatayat NU

jabar.jpnn.com, JAKARTA - Ajang Inspiring Moslem Women 2026 yang diselenggarakan oleh Pimpinan Pusat Fatayat Nahdlatul Ulama (NU) menjadi ruang apresiasi bagi perempuan-perempuan muslim yang konsisten menghadirkan karya dan pengabdian bagi masyarakat.

Dalam ajang tersebut, Sulis dianugerahi penghargaan Perempuan Muslim Inspiratif Bidang Seni dan Budaya.

Penghargaan tersebut diberikan sebagai bentuk pengakuan atas kiprah Sulis dalam memadukan nilai-nilai keislaman dengan seni, budaya, dan pendidikan.

Selama ini, karya-karya Sulis dinilai mampu menjadi medium dakwah sekaligus sarana pembentukan karakter generasi muda.

Prosesi penganugerahan berlangsung pada Sabtu, 7 Februari 2026, di Ballroom Grand El-Hajj, Cipondoh, Kota Tangerang, Banten.

Acara ini digelar bertepatan dengan rangkaian peringatan Hari Lahir Nahdlatul Ulama dan Hari Lahir Fatayat NU.

Dalam suasana penuh khidmat, Sulis menyampaikan rasa syukur atas penghargaan yang diterimanya.

Ia menegaskan bahwa penghargaan tersebut bukanlah akhir dari perjalanan, melainkan awal dari tanggung jawab yang lebih besar dalam pengabdian kepada masyarakat.