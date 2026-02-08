JPNN.com

JPNN.com Jabar Jabar Terkini Sulis Raih Penghargaan Perempuan Muslim Inspiratif Bidang Seni dan Budaya dari Fatayat NU

Sulis Raih Penghargaan Perempuan Muslim Inspiratif Bidang Seni dan Budaya dari Fatayat NU

Minggu, 08 Februari 2026 – 07:30 WIB
Sulis Raih Penghargaan Perempuan Muslim Inspiratif Bidang Seni dan Budaya dari Fatayat NU - JPNN.com Jabar
Pimpinan Pusat Fatayat Nahdlatul Ulama (NU) berikan penghargaan kepada Sulis di Ajang Inspiring Moslem Women 2026. Foto: Source for JPNN

jabar.jpnn.com, JAKARTA - Ajang Inspiring Moslem Women 2026 yang diselenggarakan oleh Pimpinan Pusat Fatayat Nahdlatul Ulama (NU) menjadi ruang apresiasi bagi perempuan-perempuan muslim yang konsisten menghadirkan karya dan pengabdian bagi masyarakat.

Dalam ajang tersebut, Sulis dianugerahi penghargaan Perempuan Muslim Inspiratif Bidang Seni dan Budaya.

Penghargaan tersebut diberikan sebagai bentuk pengakuan atas kiprah Sulis dalam memadukan nilai-nilai keislaman dengan seni, budaya, dan pendidikan.

Baca Juga:

Selama ini, karya-karya Sulis dinilai mampu menjadi medium dakwah sekaligus sarana pembentukan karakter generasi muda.

Prosesi penganugerahan berlangsung pada Sabtu, 7 Februari 2026, di Ballroom Grand El-Hajj, Cipondoh, Kota Tangerang, Banten.

Acara ini digelar bertepatan dengan rangkaian peringatan Hari Lahir Nahdlatul Ulama dan Hari Lahir Fatayat NU.

Baca Juga:

Dalam suasana penuh khidmat, Sulis menyampaikan rasa syukur atas penghargaan yang diterimanya.

Ia menegaskan bahwa penghargaan tersebut bukanlah akhir dari perjalanan, melainkan awal dari tanggung jawab yang lebih besar dalam pengabdian kepada masyarakat.

Pimpinan Pusat Fatayat Nahdlatul Ulama (NU) berikan penghargaan kepada Sulis di Ajang Inspiring Moslem Women 2026
Facebook JPNN.com Jabar Twitter JPNN.com Jabar Pinterest JPNN.com Jabar Linkedin JPNN.com Jabar Flipboard JPNN.com Jabar Line JPNN.com Jabar JPNN.com Jabar
JPNN.com WhatsApp

Silakan baca konten menarik lainnya dari JPNN.com Jabar di Google News

TAGS   Sulis Cinta Rasul Inspiring Moslem Women 2026 fatayat NU Perempuan Muslim Inspiratif Penghargaan Fatayat NU Perempuan NU Inspiratif

BERITA TERKAIT

TERPOPULER

PERIODE:   6 JAM 12 JAM 1 HARI 1 MINGGU