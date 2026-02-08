Prakiraan Cuaca Jabodetabek dan Jawa Barat Hari Ini, Minggu 8 Februari 2026

jabar.jpnn.com, BOGOR - Badan Meteorologi, Klimatologi, dan Geofisika (BMKG) menyampaikan prakiraan cuaca untuk wilayah Jawa Barat dan Jabodetabek pada Minggu, 8 Februari 2026.

Masyarakat diimbau meningkatkan kewaspadaan terhadap potensi hujan yang dapat disertai kilat, petir, dan angin kencang, terutama pada siang hingga menjelang malam hari.

Prakiraan Cuaca Jawa Barat

BMKG memprakirakan kondisi cuaca di wilayah Jawa Barat pada pagi hari umumnya berawan.

Hujan ringan hingga sedang berpotensi terjadi di sebagian wilayah Kabupaten dan Kota Bogor, Kota Depok, Kabupaten dan Kota Bekasi, Kabupaten Karawang, Kabupaten dan Kota Sukabumi, Kabupaten Cianjur, Kabupaten Bandung, Kabupaten Indramayu, Kabupaten Garut, Kabupaten Tasikmalaya, serta Kabupaten Ciamis.

Pada siang hingga sore hari, hujan ringan hingga sedang berpeluang melanda Kota Depok, Kabupaten dan Kota Bogor, Kabupaten dan Kota Sukabumi, Kabupaten Cianjur, Kabupaten dan Kota Bekasi, Kabupaten Karawang, Kabupaten Subang, Kabupaten Indramayu, Kota Cirebon, Kabupaten Purwakarta, Kota Cimahi, Kota Bandung, dan Kabupaten Bandung Barat.

Sementara itu, hujan dengan intensitas sedang hingga lebat berpotensi terjadi di sebagian wilayah Kabupaten Bandung Barat, Kabupaten Garut, Kabupaten dan Kota Tasikmalaya, Kabupaten Ciamis, Kota Banjar, Kabupaten Pangandaran, Kabupaten Kuningan, Kabupaten Majalengka, Kabupaten Sumedang, dan Kabupaten Cirebon.

Pada malam hari, cuaca umumnya berawan dengan potensi hujan ringan hingga sedang di sejumlah wilayah, antara lain Kabupaten Bandung, Kabupaten Garut, Kabupaten dan Kota Tasikmalaya, Kabupaten Ciamis, Kabupaten Pangandaran, Kota Banjar, Kabupaten Sumedang, Kabupaten Majalengka, Kabupaten Indramayu, serta Kabupaten dan Kota Cirebon.