Update Harga Logam Mulia Hari Ini Minggu 8 Februari 2026, Cek Daftar Lengkapnya di Sini!

jabar.jpnn.com, BOGOR - Harga emas batangan dari merek Galeri24 dan UBS tercatat stabil berdasarkan daftar harga terbaru.

Harga emas ditawarkan dalam berbagai denominasi, mulai dari 0,5 gram hingga 1.000 gram, dengan kisaran harga yang bervariasi sesuai berat dan produsen.

Dikutip dari aman sahabat.pegadaian.co.id emas Galeri24 menjadi salah satu pilihan dengan harga relatif kompetitif di sejumlah denominasi.

Sementara itu, emas UBS tercatat memiliki harga sedikit lebih tinggi pada hampir seluruh ukuran yang tersedia.

Adapun harga emas batangan merek Antam tidak tercantum dalam data kali ini.

Harga emas batangan umumnya dipengaruhi oleh pergerakan harga emas dunia, nilai tukar rupiah, serta permintaan pasar domestik.

Oleh karena itu, harga dapat berubah sewaktu-waktu mengikuti dinamika pasar.

Berikut perincian harga emas Galeri24 dan UBS berdasarkan denominasi: