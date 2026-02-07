JPNN.com

Sambut HPN 2026, PWI Kota Bogor Buka 3 Layanan Publik Sekaligus

Sabtu, 07 Februari 2026 – 19:15 WIB
Sambut HPN 2026, PWI Kota Bogor Buka 3 Layanan Publik Sekaligus - JPNN.com Jabar
Warga melakukan perekaman data untuk pembaharuan dan perpanjang paspor serta kartu identitas penduduk dalam layanan publik dalam rangka menyambut Hari Pers Nasional (HPN) 2026. Kegiatan ini digagas oleh Persatuan Wartawan Indonesia (PWI) Kota Bogor. Foto: sources for JPNN

jabar.jpnn.com, BOGOR - Persatuan Wartawan Indonesia (PWI) Kota Bogor menyambut peringatan Hari Pers Nasional (HPN) 2026 dengan membuka tiga layanan publik sekaligus, yakni pelayanan kependudukan dan pencatatan sipil, pelayanan paspor imigrasi, serta perpanjangan Surat Izin Mengemudi (SIM).

Kegiatan yang berlangsung di Sekretariat PWI Kota Bogor tersebut secara resmi dibuka oleh Sekretaris Daerah (Sekda) Kota Bogor, Denny Mulyadi, yang diwakili Asisten Pemerintahan dan Kesejahteraan Rakyat (Aspemkesra) Kota Bogor, Eko Prabowo.

Aspemkesra Kota Bogor Eko Prabowo menyampaikan apresiasi kepada PWI Kota Bogor atas pelaksanaan kegiatan HPN 2026 yang menghadirkan tiga layanan publik secara bersamaan.

“Kami mewakili Pemerintah Kota Bogor menyampaikan apresiasi setinggi-tingginya kepada PWI Kota Bogor. Pada peringatan HPN tahun ini, PWI tidak hanya menggelar kegiatan seremonial, tetapi juga menghadirkan pelayanan publik yang bermanfaat langsung bagi masyarakat,” kata Eko saat membuka kegiatan di Markas PWI Kota Bogor, Sabtu (7/2/2026).

Menurut Eko, kegiatan ini menjadi bukti nyata bahwa PWI Kota Bogor terus membangun kolaborasi dengan berbagai pihak, seperti Disdukcapil Kota Bogor, Polresta Bogor Kota, serta Kantor Imigrasi, guna mempermudah akses layanan bagi masyarakat.

“Ditambah lagi adanya layanan tambahan dari Polresta Bogor Kota berupa paket beras bagi warga yang melakukan perpanjangan SIM. Ini luar biasa. Atas nama Pemerintah Kota Bogor, kami mengucapkan terima kasih sekaligus selamat Hari Pers Nasional kepada PWI Kota Bogor,” ujarnya.

Eko berharap kegiatan serupa dapat terus berlanjut dan diperluas ke depannya.

Ia menilai layanan publik yang mudah dijangkau seperti ini sangat membantu masyarakat sekaligus memperkuat sinergi antara PWI Kota Bogor, Pemerintah Kota Bogor, Kantor Imigrasi, dan Polresta Bogor Kota.

PWI Kota Bogor menyambut HPN 2026 dengan membuka layanan Disdukcapil, paspor imigrasi, dan perpanjangan SIM untuk memudahkan warga,
