JPNN.com

JPNN.com Jabar Jabar Terkini Pemkab Bandung Barat Resmi Cabut Status Tanggap Darurat Bencana Longsor Cisarua

Pemkab Bandung Barat Resmi Cabut Status Tanggap Darurat Bencana Longsor Cisarua

Sabtu, 07 Februari 2026 – 14:15 WIB
Pemkab Bandung Barat Resmi Cabut Status Tanggap Darurat Bencana Longsor Cisarua - JPNN.com Jabar
Proses pencarian korban tertimbun longsor menggunakan alat berat di Desa Pasirlangu, Kecamatan Cisarua, Kabupaten Bandung Barat. Foto: Nur Fidhiah Shabrina/JPNN.com

jabar.jpnn.com, BANDUNG BARAT - Pemerintah Kabupaten (Pemkab) Bandung Barat resmi mencabut status tanggap darurat bencana longsor di Kampung Pasirkuning dan Pasirkuda, Kecamatan Cisarua.

Pencabutan ini dilakukan setelah keluarga menyatakan ikhlas terhadap korban yang belum ditemukan.

Wakil Bupati Bandung Barat Asep Ismail, mengatakan keputusan penutupan masa tanggap darurat telah sesuai dengan ketetapan Bupati Bandung Barat sejak awal penanganan bencana selama 14 hari.

Baca Juga:

"Sesuai dengan keputusan Bupati sejak awal, kami pemerintah daerah secara resmi hari ini (Jumat) menutup masa tanggap darurat," kata Asep, dikutip Sabtu (7/2/2026).

Ia menjelaskan, pencabutan status tanggap darurat dilakukan dengan mempertimbangkan berbagai masukan dari lintas instansi serta hasil komunikasi dengan keluarga korban terdampak longsor.

"Dengan mempertimbangkan dari berbagai pihak, kami mencabut masa tanggap darurat yang Insyaallah akan dilanjutkan dengan masa transisi menuju pemulihan," ujarnya.

Baca Juga:

Sementara itu, Kepala Kantor SAR Bandung Ade Dian, menegaskan bahwa upaya pencarian terhadap korban yang diduga masih tertimbun material longsor tidak serta-merta dihentikan. 

Basarnas bersama unsur SAR gabungan tetap hadir dan siap menindaklanjuti apabila terdapat informasi atau indikasi baru di lapangan.

Pemkab Bandung Barat mencabut status tanggap darurat bencana tanah longsor di Pasirlangu, Kecamatan Cisarua. Keluarga korban sudah ikhlas.
Facebook JPNN.com Jabar Twitter JPNN.com Jabar Pinterest JPNN.com Jabar Linkedin JPNN.com Jabar Flipboard JPNN.com Jabar Line JPNN.com Jabar JPNN.com Jabar
JPNN.com WhatsApp

Silakan baca konten menarik lainnya dari JPNN.com Jabar di Google News

TAGS   tanggap darurat bencana pemkab bandung barat longsor cisarua kbb desa pasirlangu kbb korban longsor cisarua longsor pasirlangu

BERITA TERKAIT

TERPOPULER

PERIODE:   6 JAM 12 JAM 1 HARI 1 MINGGU