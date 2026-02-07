BCA Expoversary 2026 Hadir di Bandung, Tawarkan Promo KPR hingga Lifestyle

jabar.jpnn.com, BANDUNG BARAT - PT Bank Central Asia Tbk (BCA) menghadirkan BCA Expoversary 2026 di kawasan IKEA, Kota Baru Parahyangan, Kabupaten Bandung Barat, pada 7–8 Februari 2026.

Dalam kegiatan tersebut, BCA menawarkan beragam solusi pembiayaan serta promo menarik bagi masyarakat, mulai dari kredit pemilikan rumah (KPR), kredit kendaraan bermotor (KKB), kredit sepeda motor (KSM), hingga produk unggulan dan solusi finansial.

BCA Expoversary Bandung 2026 dibuka langsung oleh Direktur BCA Haryanto Budiman, dan turut dihadiri Kepala Kantor Wilayah I BCA Hianni. Kegiatan ini digelar dalam rangka menyambut puncak perayaan ulang tahun ke-69 BCA.

Dalam sambutannya, Haryanto Budiman menyampaikan apresiasi kepada nasabah di Kota Bandung dan sekitarnya yang selama ini memercayakan layanan finansialnya kepada BCA.

“Bandung dan Jawa Barat bukan sekadar pusat kreativitas dan pariwisata, tetapi juga menjadi salah satu motor pertumbuhan ekonomi nasional. Dengan posisi strategis tersebut, BCA berkomitmen menghadirkan BCA Expoversary di Bandung untuk menyediakan solusi finansial yang aman dan terjangkau bagi nasabah,” ujar Haryanto di lokasi kegiatan, Sabtu (7/2/2026).

Selain digelar secara offline, BCA Expoversary 2026 juga dapat diakses secara online melalui expo.bca.co.id hingga 31 Maret 2026. Secara nasional, perhelatan offline BCA Expoversary turut digelar di delapan kota lainnya, yakni Jabodetabek, Semarang, Surabaya, Denpasar, Makassar, Medan, Malang, dan Pontianak.

Pada BCA Expoversary Bandung 2026, pengunjung dapat menikmati sejumlah promo unggulan, di antaranya KPR BCA dengan bunga spesial 1,69% eff.p.a, diskon provisi 50%, serta potongan asuransi jiwa 5%. Untuk KKB BCA, tersedia bunga spesial 2,15% flat per tahun dengan tenor tiga tahun dan potongan biaya administrasi hingga Rp900 ribu. Sementara KSM BCA menawarkan DP mulai 6,9%, bunga spesial mulai 5,69%, serta potongan biaya administrasi hingga Rp200 ribu, ditambah beragam promo lifestyle lainnya.

Tak hanya promo, BCA Expoversary Bandung juga menghadirkan berbagai aktivitas menarik seperti test drive mobil dan sepeda motor, pameran unit Kota Baru Parahyangan dan developer rekanan BCA, serta solusi investasi, proteksi, dan produk dari BCA beserta anak perusahaannya, antara lain BCA Life, BCA Syariah, BCA Digital, dan BCA Insurance.