10 Ribu Siswa di Kota Bandung Terindikasi Gangguan Mental, Farhan: Tanya Disdik ya

Jumat, 06 Februari 2026 – 20:15 WIB
Wali Kota Bandung Muhammad Farhan saat ditemui seusai meninjau ke SMP Negeri 70 Kota Bandung, Jumat (6/2/2026). Foto: Nur Fidhiah Shabrina/JPNN.com

jabar.jpnn.com, KOTA BANDUNG - Sebanyak 10 ribu siswa di Kota Bandung tercatat mengalami gangguan mental.

Gangguan mental saat ini menjadi krisis kesehatan serius dan isu krusial di banyak daerah, termasuk di Kota Bandung.

Data survei 2023 menunjukkan sekitar 20 persen penduduk Indonesia mengalami gangguan mental emosional.

Fakta yang cukup mencengangkan justru datang dari Kota Bandung.

Wali Kota Bandung Muhammad Farhan mengungkapkan, sebanyak 10 ribu siswa sekolah mengalami gangguan kesehatan mental di tahun 2025.

Data tersebut diperoleh dari survei kesehatan mental yang dilakukan oleh Dinas Kesehatan Kota Bandung kepada siswa SD dan SMP.

"10.000 (siswa) alami masalah kesehatan mental," kata Farhan saat meninjau SMP Negeri 70 Kota Bandung, Jumat (6/2/2026).

Ia menuturkan data itu akan menjadi bahan untuk Dinas Pendidikan Kota Bandung membuat program pengembangan kapasitas untuk guru bimbingan konseling. Pihaknya akan menyiapkan program merespons itu.

Wali Kota Bandung Muhammad Farhan sebut sebanyak 10 ribu siswa sekolah mengalami gangguan kesehatan mental di tahun 2025.
