The Jungle Waterpark Bogor Hadirkan Beragam Promo Februari 2026, Tiket Mulai Rp65 Ribu

jabar.jpnn.com, KOTA BOGOR - Wahana rekreasi air The Jungle Waterpark Bogor yang berlokasi di kawasan Bogor Nirwana Residence menyiapkan berbagai promo menarik sepanjang Februari 2026.

Destinasi wisata yang dinobatkan sebagai daya tarik wisata terbaik tingkat Kota Bogor ini menawarkan sejumlah paket hemat bagi pengunjung.

General Manager The Jungle Waterpark Bogor, Zakky Afifi, mengatakan promo tersebut dihadirkan untuk memberikan pengalaman liburan yang lebih terjangkau bagi masyarakat.

“Salah satu promo yang kami tawarkan adalah Promo Cucurak Hoki Weekday dengan harga Rp350.000 untuk kunjungan Senin hingga Jumat dari harga normal Rp650.000. Promo ini berlaku untuk empat orang,” ujar Zakky.

Dalam paket tersebut, pengunjung akan mendapatkan empat tiket masuk, dua ban, empat wahana flying fox, empat akses kolam air hangat, serta dua loker.

Promo ini berlaku hingga 17 Februari 2026, khusus hari kerja, tidak termasuk tanggal merah dan libur nasional, serta hanya dapat dibeli langsung di loket tiket.

Selain itu, The Jungle juga menawarkan Promo Cucurak Hoki untuk rombongan besar. Paket Cucurak Hoki ber-8 dibanderol Rp500.000 untuk hari Senin–Jumat dan Rp600.000 untuk Sabtu–Minggu serta hari libur nasional.

Sementara itu, paket Cucurak Hoki ber-10 ditawarkan seharga Rp550.000 pada hari kerja dan Rp650.000 saat akhir pekan serta libur nasional.