3 Ruangan di PN Depok Disegel KPK, Ruang Ketua Hingga Juru Sita

jabar.jpnn.com, DEPOK - Ketua Pengadilan Tinggi (PT) Bandung, Hery Supriyono, angkat bicara terkait operasi tangkap tangan (OTT) yang menjerat aparat penegak hukum di Kota Depok.

Ia mengungkapkan bahwa terdapat tiga pejabat Pengadilan Negeri (PN) Depok yang terjaring dalam operasi tersebut.

Menurut Hery, tiga pejabat yang diduga terlibat OTT tersebut terdiri atas Ketua PN Depok, Wakil Ketua PN Depok, serta seorang juru sita.

“Informasi yang saya terima ada tiga orang, yaitu ketua, wakil ketua, dan juru sita,” ujar Hery kepada wartawan.

Meski demikian, Hery mengaku belum memperoleh informasi secara rinci terkait lokasi pelaksanaan OTT oleh Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK).

Ia menyebutkan bahwa informasi awal yang diterimanya hanya menyebut keterkaitan dengan lingkungan pengadilan.

Baca Juga: Ketua Pengadilan Tinggi Bandung Beberkan 3 Pejabat PN Depok yang Terjaring OTT KPK

“Yang dilaporkan kepada saya itu di pengadilan. Namun, ditangkapnya di mana dan OTT-nya dilakukan di mana, itu yang belum jelas. Nanti akan kami ikuti informasi selanjutnya,” katanya.

Hery juga mengungkapkan bahwa pasca-OTT, sejumlah ruangan di lingkungan PN Depok telah disegel oleh aparat berwenang.