Bunga Bangkai Raksasa Amorphophallus Titanum Mekar Sempurna di Kebun Raya Bogor

jabar.jpnn.com, KOTA BOGOR - Setelah dinantikan selama sepekan terakhir, Amorphophallus titanum atau bunga bangkai raksasa akhirnya mekar sempurna di Kebun Raya Bogor.

Mekarnya bunga langka ini langsung menyita perhatian masyarakat dan pengunjung yang ingin menyaksikan secara langsung salah satu peristiwa botani paling langka di dunia.

Amorphophallus titanum mulai memasuki fase awal menuju mekar pada Minggu, 25 Januari 2026, di area koleksi bunga bangkai yang berada di tebing Mata Air Kahuripan, Kebun Raya Bogor.

Proses mekarnya mencapai puncak pada Kamis, 5 Februari 2026, dengan kondisi mekar penuh terjadi pada malam hari.

Horticulture Senior Manager PT Mitra Natura Raya, Yudhistira, menjelaskan bahwa bunga bangkai raksasa tersebut menunjukkan ukuran yang mengesankan saat mencapai fase mekar sempurna.

“Pada hari Kamis, 5 Februari 2026, bunga bangkai mencapai fase mekar penuh. Tongkolnya menjulang hingga 140 sentimeter dengan diameter bunga mencapai 56 sentimeter. Tepat pada pukul 00.24 WIB, seludang bunga terbuka sempurna, menandai klimaks dari peristiwa langka yang hanya berlangsung singkat,” ujarnya.

Baca Juga: Fadli Zon Resmikan Langsung Pameran Riksa Wisesa di Museum Pajajaran Bogor

Menurut Yudhistira, mekarnya Amorphophallus titanum bukan sekadar peristiwa botani, tetapi juga menjadi pengingat akan keajaiban siklus alam serta pentingnya upaya konservasi tumbuhan langka.

“Setiap mekarnya adalah pesan sunyi dari hutan hujan,” katanya.