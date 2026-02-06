Ketua Pengadilan Tinggi Bandung Beberkan 3 Pejabat PN Depok yang Terjaring OTT KPK

jabar.jpnn.com, DEPOK - Ketua Pengadilan Tinggi (PT) Bandung, Hery Supriyono, angkat bicara terkait operasi tangkap tangan (OTT) yang menjerat aparat penegak hukum di Kota Depok.

Peristiwa tersebut diduga melibatkan sejumlah pejabat di lingkungan Pengadilan Negeri (PN) Depok.

Pada Jumat (6/2), Hery Supriyono mendatangi langsung PN Depok. Ia menyampaikan keprihatinannya atas peristiwa OTT tersebut yang dinilainya mencoreng institusi peradilan.

“Saya datang ke PN Depok sehubungan dengan peristiwa OTT. Pertama, saya sebagai pimpinan Pengadilan Tinggi turut prihatin atas kejadian tersebut yang sebenarnya tidak kami inginkan,” ujar Hery kepada awak media.

Hery mengungkapkan bahwa berdasarkan informasi yang diterimanya, terdapat tiga pejabat PN Depok yang diduga terlibat dalam OTT tersebut.

Ketiganya terdiri atas unsur pimpinan dan staf pengadilan.

“Informasi yang saya terima ada ketua, wakil ketua dan seorang juru sita. Jadi, ada tiga orang,” ungkapnya.

Lebih lanjut, Hery menyampaikan bahwa jajaran pimpinan peradilan, mulai dari Pengadilan Tinggi hingga Mahkamah Agung (MA), turut merasa terpukul dan prihatin atas kejadian tersebut.