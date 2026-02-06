IFBEX 2026 Bandung Diserbu Pengunjung, Dorong Waralaba Lokal Naik Kelas

jabar.jpnn.com, KOTA BANDUNG - Pameran waralaba, International Franchise and Business Exchange Expo (IFBEX) 2026 yang digelar di Graha Manggala Siliwangi, Kota Bandung, disambut antusias oleh masyarakat.

Gelaran yang dilaksanakan sejak 6-8 Februari 2026 ini, menawarkan ekosistem bisnis waralaba, kemitraan, dan peluang usaha.

CEO Myevent Promosindo Asia Karen Wiraraharja mengatakan, IFBEX 2026 digelar untuk mendorong pertumbuhan ekonomi Indonesia melalui penguatan sektor franchise atau waralaba, kemitraan, peluang usaha, lisensi, keagenan, sistem distribusi, dan brand pendukung bisnis.

Dipilihnya Kota Bandung dalam IFBEX ini, kata Karen, bukan tanpa alasan.

Bandung dinilai punya potensi ekonomi yang sangat baik dan banyak produk lokal yang perlu didorong, untuk menjadi waralaba dan kemitraan skala nasional.

“Kami ingin menjadi jembatan antara para investor dengan brand potensial yang siap berkembang, juga untuk mendukung ekosistem waralaba yang lebih baik,” kata Karen di pembukaan IFBEX 2026, Jumat (6/2/2026).

Menurutnya, IFBEX telah berkembang menjadi ekosistem bisnis terpadu yang mempertemukan pelaku usaha dari berbagai industri.

Acara pameran ini diharapkan dihadiri semua kalangan, baik pelaku usaha, investor, karyawan yang ingin berbisnis, dan juga mahasiswa.