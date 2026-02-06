Update Harga Emas dan Perak Hari Ini Jumat 6 Februari 2026, Logam Mulia Terjun Bebas!

JPNN.com

Jumat, 06 Februari 2026 – 09:31 WIB
Seorang karyawan menunjukkan emas Antam yang dijual di Butik Emas Logam Mulia PT Aneka Tambang (Antam), Jakarta. ANTARA FOTO/Muhammad Iqbal/tom.

jabar.jpnn.com, BOGOR - Harga emas batangan pada Jumat, 6 Februari 2026, tercatat mengalami penyesuaian dengan emas ukuran 1 gram dibanderol Rp2.856.000. 

Adapun harga setelah dikenakan Pajak Penghasilan (PPh) 0,25 persen menjadi Rp2.863.140.

Berdasarkan daftar harga logam mulia dan perak dari laman logammulia.com, emas batangan ukuran terkecil 0,5 gram dipasarkan seharga Rp1.478.000 atau Rp1.481.695 setelah pajak. 

Sementara itu, emas ukuran 5 gram dijual Rp14.055.000 dan menjadi Rp14.090.138 setelah PPh.

Untuk ukuran yang lebih besar, emas 10 gram berada di harga Rp28.055.000 (Rp28.125.138 setelah pajak). 

Emas 100 gram tercatat Rp279.812.000 atau Rp280.511.530 setelah pajak. 

Adapun emas 1.000 gram (1 kilogram) dipasarkan seharga Rp2.796.600.000 dan Rp2.803.591.500 setelah pajak.

Selain emas batangan reguler, tersedia pula beberapa seri khusus.

Berikut ini daftar lengkap harga terbaru logam mulia, logam perak hingga beragam produk emas dan perak batangan lainnya, lengkap! Harap Disimak ya!
