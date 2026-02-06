Prakiraan Cuaca Jabodetabek dan Jawa Barat Hari Ini, Jumat 6 Februari 2026

jabar.jpnn.com, BOGOR - BMKG menyampaikan prakiraan cuaca wilayah Jawa Barat untuk Jumat, 6 Februari 2026.

Secara umum, kondisi cuaca diprakirakan berawan dengan potensi hujan ringan hingga sedang di sejumlah wilayah, terutama pada siang hingga malam hari.

Pada pagi hari pukul 07.00–13.00 WIB, cuaca diprakirakan berawan. Potensi hujan ringan hingga sedang dapat terjadi di sebagian wilayah Kabupaten Sukabumi, Kabupaten Bekasi, Kabupaten dan Kota Bogor.

Kemudian Kota Depok, Kabupaten Cianjur, Kabupaten Garut, Kabupaten Subang, Kabupaten Sumedang, Kabupaten Kuningan, dan Kabupaten Bandung.

Memasuki siang hingga sore hari pukul 13.00–19.00 WIB, potensi hujan ringan hingga sedang diprakirakan meluas.

Wilayah yang berpotensi terdampak antara lain Kabupaten dan Kota Bekasi, Kabupaten dan Kota Bogor, Kota Depok, Kabupaten Karawang, Kabupaten Purwakarta, Kabupaten Subang, Kabupaten Cianjur, Kabupaten dan Kota Sukabumi, Kabupaten dan Kota Bandung.

Selanjutnya, Kabupaten Bandung Barat, Kota Cimahi, Kabupaten Sumedang, Kabupaten dan Kota Cirebon, Kabupaten Indramayu, Kabupaten Majalengka, Kabupaten Kuningan, Kabupaten Garut, Kabupaten dan Kota Tasikmalaya, Kabupaten Ciamis, Kota Banjar, serta Kabupaten Pangandaran.

Pada malam hari pukul 19.00–01.00 WIB, cuaca masih didominasi kondisi berawan dengan potensi hujan ringan hingga sedang di sebagian wilayah Kabupaten Bogor, Kabupaten Sukabumi, Kabupaten Cianjur, Kabupaten Subang, Kabupaten Sumedang, Kabupaten Cirebon, Kabupaten Kuningan, Kabupaten Garut, Kabupaten Tasikmalaya, dan Kabupaten Ciamis.