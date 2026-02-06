Aparat Penegak Hukum di Depok Terjaring OTT KPK, Ratusan Juta Rupiah Diamankan

jabar.jpnn.com, DEPOK - Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) melakukan operasi tangkap tangan (OTT) di Kota Depok, Jawa Barat, pada Kamis (5/2) malam.

Operasi tersebut diduga menyasar aparat penegak hukum (APH).

Pantauan di lapangan menunjukkan suasana Kantor Pengadilan Negeri (PN) Kota Depok tampak sepi pasca-operasi tersebut.

Baca Juga: Polisi Beberkan Penyebab Kecelakaan di Gang Nyamuk Depok

Aktivitas di lingkungan kantor terpantau minim, dengan hanya beberapa pegawai yang terlihat keluar masuk area kantor. Tidak tampak aktivitas mencolok di lokasi.

Petugas keamanan yang berjaga di sekitar Kantor PN Depok enggan memberikan keterangan terkait kegiatan tersebut.

Sementara itu, berdasarkan informasi dari sumber yang tidak ingin disebutkan namanya, KPK disebut telah mengamankan sejumlah pihak dalam operasi tersebut.

Baca Juga: 126 Petugas Puskesos SLRT Depok Siap Layani Keluhan Sosial Warga

“Kalau tidak salah sekitar pukul 20.00 WIB sudah ada yang diamankan,” ujar sumber tersebut.

Wakil Ketua KPK Fitroh Rohcahyanto membenarkan adanya operasi tangkap tangan yang dilakukan di wilayah Depok.