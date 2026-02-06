JPNN.com

JPNN.com Jabar Jabar Terkini Aparat Penegak Hukum di Depok Terjaring OTT KPK, Ratusan Juta Rupiah Diamankan

Aparat Penegak Hukum di Depok Terjaring OTT KPK, Ratusan Juta Rupiah Diamankan

Jumat, 06 Februari 2026 – 06:30 WIB
Aparat Penegak Hukum di Depok Terjaring OTT KPK, Ratusan Juta Rupiah Diamankan - JPNN.com Jabar
Potret kondisi Kantor Pengadilan Negeri (PN) Kota Depok. Foto : Lutviatul Fauziah/jpnn

jabar.jpnn.com, DEPOK - Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) melakukan operasi tangkap tangan (OTT) di Kota Depok, Jawa Barat, pada Kamis (5/2) malam.

Operasi tersebut diduga menyasar aparat penegak hukum (APH).

Pantauan di lapangan menunjukkan suasana Kantor Pengadilan Negeri (PN) Kota Depok tampak sepi pasca-operasi tersebut.

Baca Juga:

Aktivitas di lingkungan kantor terpantau minim, dengan hanya beberapa pegawai yang terlihat keluar masuk area kantor. Tidak tampak aktivitas mencolok di lokasi.

Petugas keamanan yang berjaga di sekitar Kantor PN Depok enggan memberikan keterangan terkait kegiatan tersebut.

Sementara itu, berdasarkan informasi dari sumber yang tidak ingin disebutkan namanya, KPK disebut telah mengamankan sejumlah pihak dalam operasi tersebut.

Baca Juga:

“Kalau tidak salah sekitar pukul 20.00 WIB sudah ada yang diamankan,” ujar sumber tersebut.

Wakil Ketua KPK Fitroh Rohcahyanto membenarkan adanya operasi tangkap tangan yang dilakukan di wilayah Depok.

Aparat pegengak hukum di Kota Depok terjaring OTT oleh KPK pada Kamis (5/2) malam. Sejumlah pejabat diamankan, ratusan juta rupiah disita
Facebook JPNN.com Jabar Twitter JPNN.com Jabar Pinterest JPNN.com Jabar Linkedin JPNN.com Jabar Flipboard JPNN.com Jabar Line JPNN.com Jabar JPNN.com Jabar
JPNN.com WhatsApp

Silakan baca konten menarik lainnya dari JPNN.com Jabar di Google News

TAGS   kota depok ott kpk kpk aparat penegak hukum komisi pemberantasan korupsi KPK OTT Depok operasi tangkap tangan KPK PN Kota Depok

BERITA TERKAIT

TERPOPULER

PERIODE:   6 JAM 12 JAM 1 HARI 1 MINGGU