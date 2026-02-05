JPNN.com

JPNN.com Jabar Jabar Terkini Fadli Zon Resmikan Langsung Pameran Riksa Wisesa di Museum Pajajaran Bogor

Fadli Zon Resmikan Langsung Pameran Riksa Wisesa di Museum Pajajaran Bogor

Kamis, 05 Februari 2026 – 21:30 WIB
Fadli Zon Resmikan Langsung Pameran Riksa Wisesa di Museum Pajajaran Bogor - JPNN.com Jabar
Potret koleksi keris dan kujang yang ada di Museum Pajajan, Kota Bogor. Foto: Yogi Faisal/JPNN.com

jabar.jpnn.com, KOTA BOGOR - Menteri Kebudayaan Republik Indonesia, Fadli Zon, secara resmi membuka Pameran Riksa Wisesa di Museum Pajajaran, Kecamatan Bogor Selatan, Kota Bogor, Kamis (5/2/2026).

Pameran ini menjadi langkah awal penguatan fungsi museum sebagai pusat informasi sejarah dan kebudayaan Sunda, khususnya jejak Kerajaan Pajajaran.

Pameran Riksa Wisesa menghadirkan sekitar 60 koleksi bersejarah yang merepresentasikan kuasa, pusaka, dan ajaran budaya Sunda.

Baca Juga:

Koleksi tersebut berasal dari berbagai komunitas budaya, koleksi pribadi, hingga pinjaman dari Sumedang Larang serta para pegiat budaya di wilayah Bogor.

Dalam sambutannya, Fadli Zon mengatakan pameran ini diharapkan menjadi sarana edukasi sekaligus motivasi bagi masyarakat untuk lebih mengenal akar sejarah dan peradaban bangsa.

“Kita jadikan ini sebagai daya motivasi untuk terus mengenal sejarah budaya kita dan peradaban kita yang sangat kaya. Ini baru awal, tahap pertama. Ke depan ruang pamer ini akan kita kembangkan lebih utuh lagi,” ujar Fadli.

Baca Juga:

Ia menjelaskan, pameran tahap awal difokuskan pada koleksi kujang dan keris khas Pasundan.

Pada tahap berikutnya, koleksi akan diperluas dengan berbagai ekspresi budaya lain, seperti wayang, gamelan, serta warisan budaya tak benda yang telah diakui sebagai cultural heritage.

Menteri Kebudayaan Republik Indonesia, Fadli Zon, secara resmi membuka Pameran Riksa Wisesa di Museum Pajajaran, Kecamatan Bogor Selatan, Kota Bogor
Facebook JPNN.com Jabar Twitter JPNN.com Jabar Pinterest JPNN.com Jabar Linkedin JPNN.com Jabar Flipboard JPNN.com Jabar Line JPNN.com Jabar JPNN.com Jabar
JPNN.com WhatsApp

Silakan baca konten menarik lainnya dari JPNN.com Jabar di Google News

TAGS   Pameran Riksa Wisesa Museum Pajajaran Bogor budaya sunda Kerajaan Pajajaran fadli zon Sejarah Pajajaran Kementerian Kebudayaan pusaka Sunda kujang bogor keris bogor

BERITA TERKAIT

TERPOPULER

PERIODE:   6 JAM 12 JAM 1 HARI 1 MINGGU