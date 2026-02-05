Polisi Beberkan Penyebab Kecelakaan di Gang Nyamuk Depok

jabar.jpnn.com, DEPOK - Sebuah mobil berwarna putih menabrak sejumlah sepeda motor di Gang Nyamuk, Jalan Raya Citayam, Kecamatan Cipayung, Kota Depok, pada Rabu (4/2) malam. Peristiwa tersebut terjadi sekitar pukul 21.30 WIB.

Kasi Humas Polres Metro Depok, AKP Made Budi, mengatakan kecelakaan bermula saat mobil yang dikemudikan seorang pria melintas di Jalan Raya Citayam.

“Awalnya sebuah mobil yang dikendarai seorang pria melintas di Jalan Raya Citayam. Diduga pengemudi mengantuk dan kurang konsentrasi sehingga menabrak jembatan,” ujar Made.

Baca Juga: 126 Petugas Puskesos SLRT Depok Siap Layani Keluhan Sosial Warga

Setelah menabrak jembatan, pengemudi berusaha melanjutkan perjalanan. Namun, kendaraan tersebut kembali menabrak beberapa sepeda motor yang melintas di lokasi kejadian.

“Kemudian mobil tersebut menabrak sepeda motor. Ada dua korban yang mengalami luka ringan dan langsung dibawa ke rumah sakit terdekat,” jelasnya.

Made menambahkan, pihak kepolisian telah melakukan pemeriksaan terhadap pengemudi mobil.

Berdasarkan hasil pemeriksaan, tidak ditemukan indikasi pengemudi berada di bawah pengaruh minuman keras maupun obat-obatan terlarang.

“Kami sudah melakukan pemeriksaan terhadap pengemudi dan tidak terbukti mabuk atau berada di bawah pengaruh obat-obatan terlarang,” ungkapnya.