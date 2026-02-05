JPNN.com

JPNN.com Jabar Jabar Terkini Hanyut Setelah Lantai Dapur Ambles, Warga Kutawaringin Ditemukan di Cihampelas KBB

Hanyut Setelah Lantai Dapur Ambles, Warga Kutawaringin Ditemukan di Cihampelas KBB

Kamis, 05 Februari 2026 – 19:00 WIB
Hanyut Setelah Lantai Dapur Ambles, Warga Kutawaringin Ditemukan di Cihampelas KBB - JPNN.com Jabar
Ilustrasi meninggal dunia. FOTO: Ricardo/JPNN.com.

jabar.jpnn.com, BANDUNG BARAT - Petugas rescue menemukan Enok (43 tahun), warga Kutawaringin, yang hanyut di Sungai Cijagra, setelah lantai dapur di rumahnya ambles.

Enok ditemukan di Jembatan BBS, Kecamatan Cihampelas, Kabupaten Bandung Barat pada Kamis (5/2/2026) sekitar pukul 09.50 WIB.

Adapun dia hanyut di Kampung Cijagra RT 02 RW 01, Desa Cilame, Kecamatan Kutawaringin, Kabupaten Bandung, pada Senin (2/2). 

Baca Juga:

"Korban barusan ditemukan. Saya masih menuju ke lokasi," kata Kepala BPBD Kabupaten Bandung Wahyudin saat dihubungi. 

Wahyudin menuturkan, korban ditemukan cukup jauh dari titik awal kejadian.

"Cukup jauh, posisinya di Cilame, Kutawaringin. Ketemunya di Jembatan BBS arah Cihampelas," tuturnya.

Baca Juga:

Ia mengungkapkan, arus sungai Cijagra yang cukup deras membuat petugas kesulitan dalam mengevakuasi korban. 

Itu juga yang memicu korban terbawa sejauh 12 kilometer hingga ke Cihampelas KBB.

Warga Kutawaringin Bandung yang hanyut di Sungai Cijagra, ditemukan meninggal dunia di Jembatan BBS Cihampelas.
Facebook JPNN.com Jabar Twitter JPNN.com Jabar Pinterest JPNN.com Jabar Linkedin JPNN.com Jabar Flipboard JPNN.com Jabar Line JPNN.com Jabar JPNN.com Jabar
JPNN.com WhatsApp

Silakan baca konten menarik lainnya dari JPNN.com Jabar di Google News

TAGS   bpbd kabupaten bandung longsor kutawaringin ibu hanyut di sungai cijagra hanyut di sungai cijagra lantai dapur ambles

BERITA TERKAIT

TERPOPULER

PERIODE:   6 JAM 12 JAM 1 HARI 1 MINGGU