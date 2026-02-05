Gempa Tektonik 2,9 Magnitudo Guncang Kabupaten Subang

jabar.jpnn.com, SUBANG - Wilayah Kabupaten Subang dan sekitarnya, Jawa Barat, diguncang gempa bumi tektonik pada Sabtu, 5 Februari 2026, pukul 16.54 WIB.

Berdasarkan hasil analisis terbaru Badan Meteorologi, Klimatologi, dan Geofisika (BMKG), gempa bumi tersebut memiliki magnitudo 2,9.

BMKG mencatat episenter gempa bumi berada pada koordinat 6,69 Lintang Selatan dan 107,74 Bujur Timur, atau tepatnya di darat dengan jarak sekitar 13 kilometer barat daya Kabupaten Subang. Gempa bumi terjadi pada kedalaman 5 kilometer.

Kepala Balai Besar Meteorologi, Klimatologi, dan Geofisika (BBMKG) Wilayah II Tangerang, Dr. Hartanto, menjelaskan bahwa berdasarkan lokasi episenter dan kedalaman hiposenternya, gempa bumi tersebut tergolong gempa dangkal yang dipicu oleh aktivitas sesar aktif.

“Dengan memperhatikan lokasi episenter dan kedalaman hiposenternya, gempa bumi yang terjadi merupakan jenis gempa bumi dangkal akibat aktivitas sesar aktif,” ujar Hartanto dalam keterangan resminya.

Berdasarkan laporan masyarakat, guncangan gempa bumi dirasakan di wilayah Kasomalang dan Ciater dengan skala intensitas II MMI, yakni getaran dirasakan oleh beberapa orang dan benda-benda ringan yang digantung tampak bergoyang.

Namun demikian, hingga saat ini belum terdapat laporan kerusakan bangunan akibat peristiwa tersebut.

BMKG juga menyampaikan bahwa hingga pukul 17.20 WIB, hasil pemantauan belum menunjukkan adanya aktivitas gempa bumi susulan.