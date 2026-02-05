126 Petugas Puskesos SLRT Depok Siap Layani Keluhan Sosial Warga

jabar.jpnn.com, DEPOK - Pemerintah Kota Depok menyiagakan 126 petugas Pusat Kesejahteraan Sosial Sistem Layanan dan Rujukan Terpadu (Puskesos SLRT) yang tersebar di 63 kelurahan se-Kota Depok.

Langkah ini dilakukan untuk memudahkan masyarakat kurang mampu dan kelompok rentan dalam mengakses pelayanan sosial.

Kepala Dinas Sosial (Dinsos) Kota Depok, Utang Wardaya, mengatakan bahwa keberadaan petugas Puskesos SLRT di tingkat kelurahan bertujuan menjadi garda terdepan dalam menerima dan menindaklanjuti berbagai keluhan sosial masyarakat.

“Masyarakat tidak mampu dapat mendatangi petugas Puskesos SLRT di kelurahan masing-masing untuk menyampaikan keluhan dari berbagai bidang sosial kemasyarakatan,” ujar Utang.

Ia menjelaskan, layanan Puskesos SLRT menjadi wadah bagi masyarakat untuk melaporkan persoalan yang berkaitan dengan pendidikan, kesehatan, kependudukan, sosial, ekonomi, hingga usaha.

Melalui layanan tersebut, masyarakat akan memperoleh pendampingan serta rujukan program atau jenis bantuan yang sesuai dengan kebutuhan.

Dengan mengunjungi Puskesos SLRT, masyarakat diharapkan dapat memperoleh penanganan yang terintegrasi dan tepat sasaran sesuai permasalahan yang dihadapi.

Utang menambahkan, setiap laporan yang diterima akan melalui proses pendataan, verifikasi, dan validasi oleh petugas Puskesos SLRT sebelum diteruskan kepada perangkat daerah terkait sesuai dengan kewenangannya.