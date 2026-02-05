JPNN.com

JPNN.com Jabar Jabar Terkini Menjelang Ramadan, Polda Jabar Terjunkan Satgas Pangan ke Pasar Tradisional Bandung

Menjelang Ramadan, Polda Jabar Terjunkan Satgas Pangan ke Pasar Tradisional Bandung

Kamis, 05 Februari 2026 – 14:45 WIB
Menjelang Ramadan, Polda Jabar Terjunkan Satgas Pangan ke Pasar Tradisional Bandung - JPNN.com Jabar
Direktur Reserse Kriminal Khusus (Dirkrimsus) Polda Jawa Barat Kombes Pol Wirdhanto Hadicaksono saat sidak harga dan ketersediaan pangan jelang Ramadan di Pasar Anyar, Kota Bandung, Kamis (5/2/2026). Foto: Nur Fidhiah Shabrina/JPNN.com

jabar.jpnn.com, KOTA BANDUNG - Kepolisian Daerah (Polda) Jawa Barat melakukan berbagai upaya pencegahan adanya penimbunan stok pangan menjelang bulan suci ramadan 2026. Salah satu yang dilakukan ialan dengan melakukan inspeksi mendadak atau sidak.

Dalam kegiatan tersebut, Satgas Sapu Bersih Pelanggaran Harga, Keamanan, dan Mutu Pangan 2026 Polda Jawa Barat bersama Bulog menyasar Pasar Astanaanyar (Anyar), Kota Bandung.

Kegiatan ini untuk memastikan harga dan mutu bahan pokok penting (bapokting) jelang Ramadan, sesuai dengan ketentuan pemerintah.

Baca Juga:

Direktur Reserse Kriminal Khusus (Dirkrimsus) Polda Jabar Kombes Pol Wirdhanto Hadicaksono mengatakan, operasi pasar tersebut melibatkan lintas instansi, di antaranya Bulog, Disperindag, DKPP, Bapanas, dan Dinas Pertanian.

Dalam pantauannya, Wirdhanto mengungkapkan secara keseluruhan harga pangan di pasar tradisional ini masih di batas aman. Seluruh komoditas dijual sesuai dengan Harga Eceran Tertinggi (HET).

"Kami melakukan pengecekan harga sejumlah komoditas yang menjadi pengawasan pemerintah. Secara umum, hasilnya menunjukkan sebagian besar komoditas sudah sesuai dengan Harga Eceran Tertinggi (HET) dan Harga Acuan Penjualan (HAP)," kata Wirdhanto ditemui seusai sidak, Kamis (5/2/2026).

Baca Juga:

Untuk mengantisipasi potensi penimbunan pangan, pihaknya telah membentuk posko serta Satgas Saber hingga tingkat kabupaten dan kota. Pengawasan akan diperketat selama periode Ramadan sampai Idulfitri.

"Kami memberikan jaminan kepada masyarakat agar bapokting yang diawasi pemerintah tetap tersedia dan dijual sesuai HET dan HAP," ujarnya.

Satgas Sapu Bersih Pelanggaran Harga, Keamanan, dan Mutu Pangan 2026 Polda Jabar menggelar sidak harga dan ketersediaan pangan di pasar tradisional Bandung.
Facebook JPNN.com Jabar Twitter JPNN.com Jabar Pinterest JPNN.com Jabar Linkedin JPNN.com Jabar Flipboard JPNN.com Jabar Line JPNN.com Jabar JPNN.com Jabar
JPNN.com WhatsApp

Silakan baca konten menarik lainnya dari JPNN.com Jabar di Google News

TAGS   polda jabar sidak pasar anyar harga sembako dirkrimsus polda jabar sidak harga sembako bulog Jabar kombes pol wirdhanto hadicaksono pasar anyar bandung penimbunan pangan

BERITA TERKAIT

TERPOPULER

PERIODE:   6 JAM 12 JAM 1 HARI 1 MINGGU