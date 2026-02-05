2 Warga Terluka Akibat Serangan Macan Tutul di Pacet

jabar.jpnn.com, KABUPATEN BANDUNG - Seekor macan tutul masuk ke kawasan permukiman warga di Desa Maruyung, Kecamatan Pacet, Kabupaten Bandung, pada Kamis (5/2/2026) pagi.

Peristiwa ini mengakibatkan dua warga luka-luka diduga diserang oleh satwa dilindungi ini.

Kepala Desa Maruyung, Apen Supendi, mengonfirmasi kemunculan satwa liar tersebut pertama kali dilaporkan oleh warga di pagi hari.

Kehadiran macan yang diperkirakan berukuran besar itu pun sempat memicu kepanikan di tengah masyarakat.

?"Kami menerima laporan dari warga mengenai adanya macan tutul yang masuk ke wilayah perkampungan. Berdasarkan pantauan awal, ukuran satwa tersebut cukup besar," kata Apen saat dikonfirmasi.

?Kehadiran predator ini tidak hanya mengejutkan warga, tetapi juga berujung pada kontak fisik.

Dua orang warga dilaporkan terluka setelah mendapatkan cakaran dan gigitan saat beraktivitas di sekitar lokasi munculnya macan.

?Pihak desa segera mengevakuasi kedua korban ke puskesmas terdekat guna mendapatkan perawatan medis intensif.