Mobil Putih Tabrak Tiga Motor di Citayam Depok, Sejumlah Pengendara Luka-Luka
jabar.jpnn.com, DEPOK - Mobil berwarna putih menabrak sejumlah sepeda motor di Gang Nyamuk, Jalan Raya Citayam, Kecamatan Cipayung, Kota Depok, pada Rabu (4/2) malam.
Akibat peristiwa tersebut, beberapa pengendara motor mengalami luka-luka.
Saksi mata di lokasi kejadian, Ajoy, mengatakan mobil tersebut melaju dari arah Depok menuju Citayam. Namun, kendaraan itu berada di jalur kanan jalan.
“Mobil itu melaju dari arah Depok, saat itu memang sudah berada di jalur kanan, seperti hendak menyeberang,” ujar Ajoy.
Pada saat bersamaan, terdapat sepeda motor yang melaju dari arah Citayam menuju Depok. Tabrakan pun tidak terhindarkan.
“Pertama, mobil menabrak satu motor, padahal lajunya tidak kencang,” katanya.
Setelah tabrakan awal, pengemudi mobil diduga kehilangan kendali. Kendaraan tersebut kemudian menabrak tiang di Gang Nyamuk dan kembali menabrak dua pengendara motor lainnya sebelum akhirnya menghantam sebuah ruko.
“Mobil itu menabrak tiang seperti kehilangan kendali. Setelah itu, ada dua pengendara lagi yang tertabrak dan mobil menabrak ruko,” jelas Ajoy.
Pengendara mobil tabrak sejumlah motor di Jalan Raya Citayam, akibatnya sejumlah korban mengalami luka-luka
