Macan Tutul Turun ke Permukiman Warga di Pasar Maruyung Pacet Bandung

jabar.jpnn.com, KABUPATEN BANDUNG - Seekor macan tutul dilaporkan turun ke permukiman warga di Pasar Maruyung, Kecamatan Pacet, Kabupaten Bandung pada Kamis (5/2/2026).

Berdasarkan informasi yang diterima, macan tutul tersebut sudah diamankan oleh warga setempat.

Humas Balai Konservasi Sumber Daya Alam (BBKSDA) Jawa Barat Eri Mildranaya membenarkan bahwa dirinya menerima laporan macan tutul turun dari habitatnya ke permukiman warga.

Adapun saat ini tim BBKSDA tengah menuju lokasi.

"Sementara sedang diamankan warga, tim di perjalanan menyusul ( ke sana)," kata Eri saat dikonfirmasi, Kamis (5/2/2026).

Menurutnya, tim belum bisa menjelaskan ihwal detail kronologi kejadian macan tutul turun ke permukiman warga di wilayah Pacet.

Termasuk apakah terdapat korban akibat macan tutul turun ke pemukiman.

Sebelumnya, peristiwa macan turun ke pemukiman warga sempat terjadi beberapa kali di wilayah Provinsi Jawa Barat tahun 2025.