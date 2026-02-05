Update Harga Emas dan Perak Hari Ini Kamis 5 Februari 2026, Cek Daftar Lengkapnya di Sini!

jabar.jpnn.com, BOGOR - Harga emas batangan dan perak murni yang dipasarkan di Indonesia pada Kamis, 5 Februari 2026, tercatat masih berada pada level tinggi.

Dikutip dari laman logammulia.com emas batangan ukuran 1 gram dibanderol dengan harga dasar Rp2.956.000, sedangkan harga setelah dikenakan Pajak Penghasilan (PPh) 0,25 persen mencapai Rp2.963.390.

Kenaikan harga juga terlihat pada berbagai varian emas batangan, termasuk edisi khusus seperti Gift Series, Selamat Idul Fitri, Imlek, hingga Batik Seri III.

Sementara itu, harga perak murni dan perak heritage juga tercatat stabil dengan harga yang sudah termasuk Pajak Pertambahan Nilai (PPN) 11 persen.

Daftar Harga Emas Batangan Hari Ini

Emas Batangan Reguler (belum dan sudah PPh 0,25 persen):

0,5 gram: Rp1.528.000 | Rp1.531.820

1 gram: Rp2.956.000 | Rp2.963.390