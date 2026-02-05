Prakiraan Cuaca Jawa Barat 5 Februari 2026: Waspada Hujan Lebat dan Angin Kencang di Sejumlah Wilayah

jabar.jpnn.com, BOGOR - Prakiraan cuaca di wilayah Jawa Barat pada Kamis, 5 Februari 2026, menunjukkan potensi hujan dengan intensitas ringan hingga lebat yang dapat disertai kilat atau petir serta angin kencang di sejumlah daerah.

Masyarakat diimbau untuk meningkatkan kewaspadaan, khususnya pada siang hingga malam hari.

Pada pagi hari pukul 07.00–13.00 WIB, cuaca di Jawa Barat umumnya cerah berawan.

Namun demikian, hujan ringan hingga sedang berpotensi terjadi di sebagian wilayah Kabupaten dan Kota Bogor, Kabupaten dan Kota Bekasi, Kota Depok, Kabupaten Karawang, Purwakarta, Subang, Indramayu, Sumedang, Majalengka, Kuningan, Cirebon, Sukabumi, Bandung Barat, Bandung, Garut, Tasikmalaya, Pangandaran, Kota Banjar, Cianjur, dan Ciamis.

Memasuki siang hingga sore hari pukul 13.00–19.00 WIB, potensi hujan ringan hingga sedang diperkirakan meluas ke sebagian wilayah Kota Depok, Kabupaten dan Kota Bekasi, Karawang, Purwakarta, Sukabumi, Bandung Barat, Kota Cimahi, Kota Banjar, Pangandaran, Bogor, Bandung, Subang, Sumedang, Indramayu, Majalengka, Kuningan, Cirebon, Ciamis, Garut, serta Kabupaten dan Kota Tasikmalaya.

Sementara itu, hujan dengan intensitas sedang hingga lebat berpotensi terjadi di sebagian wilayah Kabupaten Cianjur.

Pada malam hari pukul 19.00–01.00 WIB, cuaca diprakirakan berawan, dengan potensi hujan ringan hingga sedang di sebagian wilayah Kabupaten Sukabumi.

Kondisi serupa diperkirakan berlanjut pada dini hari pukul 01.00–07.00 WIB, dengan hujan ringan hingga sedang berskala lokal di wilayah yang sama.