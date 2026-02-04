KOOD Dorong Pelestarian Permainan Tradisional Khas Depok sebagai Warisan Budaya Jawa Barat

jabar.jpnn.com, DEPOK - Kumpulan Orang Orang Depok (KOOD) mengajukan pelestarian permainan dan tradisi budaya khas Depok agar diakui sebagai bagian dari kekayaan budaya Jawa Barat.

Usulan tersebut disampaikan dalam pertemuan antara KOOD dan anggota DPRD Provinsi Jawa Barat Panitia Khusus (Pansus) 12 yang berlangsung di Rumah Budaya Depok, Rabu (4/2).

Ketua Umum KOOD, Ahmad Dahlan, mengatakan bahwa pertemuan tersebut menjadi momentum penting untuk mendorong pengakuan budaya Betawi Depok sebagai bagian yang tak terpisahkan dari kebudayaan Jawa Barat.

“Kami ingin budaya Betawi Depok menjadi kekayaan Jawa Barat yang diakui keberadaannya,” ujar Ahmad Dahlan.

Dalam kesempatan tersebut, Ahmad Dahlan mengungkapkan bahwa KOOD pada tahun 2026 telah mengajukan dua tradisi khas Depok untuk ditetapkan sebagai Warisan Budaya Takbenda (WBTb), yakni Ngubek Empang dan Potong Kebo Andil.

“Kami sudah mengajukan dua warisan budaya takbenda, yaitu Ngubek Empang dan Potong Kebo Andil, yang sejauh ini belum ditemukan di wilayah lain,” tuturnya.

Kedua tradisi tersebut dinilai memiliki nilai historis, sosial, dan budaya yang kuat serta mencerminkan identitas masyarakat Depok.

Selain sebagai warisan budaya, KOOD juga mendorong Ngubek Empang untuk dikembangkan menjadi cabang olahraga tradisional.