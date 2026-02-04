WNA Amerika Ditemukan Tewas di Apartemen Kawasan Asia Afrika Bandung, Polisi Bergerak

JPNN.com

Rabu, 04 Februari 2026 – 20:45 WIB
Ilustrasi meninggal dunia. FOTO: Ricardo/JPNN.com.

jabar.jpnn.com, KOTA BANDUNG - Seorang warga negara asing (WNA) ditemukan meninggal dunia di dalam sebuah unit apartemen di kawasan Asia Afrika, Kota Bandung pada Rabu (4/2/2026).

Jenazah diketahui bernama Love Joren Moon, lahir di Texas pada 12 Desember 1986, dengan alamat tercatat di N Bank St, Portland, Oregon, Amerika Serikat.

Penemuan jenazah berjenis kelamin laki-laki itu terjadi pada Rabu siang sekitar pukul 11.50 WIB di unit kamar Nomor 28.

Peristiwa tersebut pertama kali diketahui setelah seorang saksi mendapatkan permintaan dari pemilik untuk mengecek kamar karena penyewa belum melakukan check-out sesuai batas waktu yang ditentukan.

Kapolsek Lengkong AKP Aldy Lazzuardy mengatakan, saksi awalnya diminta menghubungi penghuni unit, tetapi tidak mendapatkan respons.

"Sekitar pukul 11.30 WIB, saksi mendapat telepon dari pemilik unit agar mengecek kamar nomor 28 karena batas waktu check out sudah tiba. Saat didatangi dan diketuk pintunya, tidak ada jawaban," kata Aldy saat dikonfirmasi.

Setelah menunggu sekitar 10 menit dan kembali melapor ke pemilik unit, saksi kemudian diminta membuka pintu kamar. Pintu diketahui tidak dalam keadaan terkunci dan proses pembukaan direkam oleh saksi menggunakan ponsel.

"Begitu pintu dibuka, saksi masuk ke dalam dan melihat kondisi ruang tamu dalam keadaan berantakan. Di bagian kamar, korban terlihat sudah tergeletak di lantai di samping tempat tidur dengan posisi miring," jelas Aldy.

WNA asal Amerika ditemukan meninggal dunia di kamar apartemen di kawasan Asia Afrika, Kota Bandung. Berawal dari kecurigaan pemilik kamar.
