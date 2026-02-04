Kebun Raya Bogor Raih ASEAN Sustainable Tourism Award 2026 di Filipina

jabar.jpnn.com, KOTA BOGOR - Kebun Raya Bogor (KRB) kembali mengharumkan nama Indonesia di kancah internasional setelah meraih ASEAN Sustainable Tourism Award 2026 dalam ajang ASEAN Tourism Awards yang digelar di Cebu, Filipina.

Penghargaan ini menegaskan posisi Kebun Raya Bogor sebagai destinasi wisata unggulan yang berhasil memadukan aspek edukasi, konservasi alam, dan pelayanan pariwisata berstandar regional.

ASEAN Tourism Awards merupakan bagian dari rangkaian ASEAN Tourism Forum (ATF) 2026, ajang tahunan yang memberikan apresiasi kepada pelaku industri pariwisata di Asia Tenggara yang memenuhi standar tinggi dalam aspek keberlanjutan, inklusivitas, dan kualitas layanan.

Baca Juga: Mendiang Meriyati Roeslani Bakal Dikebumikan di Samping Makam Jenderal Polisi Hoegeng Iman Santoso di Bogor

Tahun ini, ATF 2026 diselenggarakan di Cebu dengan mengusung tema penguatan pariwisata pascapandemi yang lebih hijau dan tangguh.

Pengakuan atas Komitmen Keberlanjutan

Dalam ajang tersebut, Kebun Raya Bogor meraih penghargaan ASEAN Sustainable Tourism Award kategori Urban.

Penghargaan ini diberikan setelah melalui proses penilaian dan kurasi ketat yang mencakup efektivitas manajemen lingkungan, keterlibatan masyarakat lokal, serta komitmen terhadap pelestarian keanekaragaman hayati di kawasan perkotaan.

Penghargaan tersebut diterima oleh PT Mitra Natura Raya (MNR) selaku pengelola pariwisata Kebun Raya Bogor dan mitra strategis Badan Riset dan Inovasi Nasional (BRIN) dalam pengelolaan empat kebun raya di Indonesia, termasuk Kebun Raya Bogor.