NexComfest: Wadah Aktualisasi Mahasiswa Fikom Unisal

Rabu, 04 Februari 2026 – 20:05 WIB
Gelaran Nexcomfest yang diselenggarakan oleh mahasiswa Fikom Universitas Sali Al-Aitaam (Unisal) di Gedung Bandung Creative Hub (BCH) Kota Bandung, Rabu (4/2/2026). Foto: sources for JPNN

jabar.jpnn.com, KOTA BANDUNG - Mahasiswa Fakultas Ilmu Komunikasi (Fikom) Universitas Sali Al-Aitaam (Unisal) angkatan 2025 membuktikan peran aktifnya dalam gelaran NexComfest, di Bandung Creative Hub (BCH), Jalan Laswi, Kota Bandung, Rabu-Kamis (4–5/2/2026).

NexComfest merupakan ajang pamer karya dan diskusi yang digagas langsung oleh mahasiswa Fikom Unisal semester awal. Kegiatan ini mengusung tema Membentuk Kepercayaan di Era Digital: Komunikasi, Etika, dan Bisnis Digital, dengan fokus pada ruang ekspresi mahasiswa melalui narasi, lensa, dan sinema.

Ketua Panitia NexComfest, Eka Fahrezy, mengatakan kegiatan ini menjadi sarana bagi mahasiswa untuk menyalurkan gagasan, kreativitas, sekaligus membangun kepercayaan publik di tengah pesatnya perkembangan dunia digital.

“Acara ini bertujuan meningkatkan kepercayaan, inovasi, kreativitas, serta membuka peluang bisnis berkelanjutan di era digital,” kata Eka saat ditemui di lokasi acara.

Sebagai mahasiswa yang aktif berkegiatan, Eka menjelaskan NexComfest menampilkan berbagai karya mahasiswa Fikom Unisal angkatan 2025, mulai dari pemutaran film, pameran foto, hingga buku.

Seluruh karya tersebut merupakan hasil dari tugas perkuliahan dan materi ujian yang dikembangkan secara serius dengan pendampingan dosen.

“Kami diminta membuat karya terbaik dengan bimbingan penuh para dosen. Kami hanya bermodal semangat dan kebersamaan. Alhamdulillah acara bisa berjalan dengan lancar,” ujarnya.

Tak hanya pameran, NexComfest juga diisi dengan sesi diskusi dan pelatihan. Sejumlah narasumber dihadirkan, di antaranya Prof. Dr. Septiawan Santana yang membahas jurnalisme konten kreator, Ferra Martian dengan materi media monitoring di era scrolling, serta Alan Albana yang memberikan pelatihan public speaking kepada peserta.

