Miris, Wilayah ini Jadi Daerah dengan Angka Perceraian Tertinggi di Jawa Barat

jabar.jpnn.com, KOTA BANDUNG - Kabupaten Indramayu menjadi wilayah di Provinsi Jawa Barat dengan angka perceraian tertinggi dalam tiga tahun terakhir.

Berdasarkan data yang dirilis Badan Pusat Statistik (BPS) Jawa Barat terakhir pada 2024, angka pernikahan di Indramayu mencapai 14.025. Namun, di tahun tersebut juga angka perceraiannya tinggi mencapai 7.460. Dari jumlah tersebut, cerai talak mencapai 1.864 kasus, sedangkan cerai gugat mencapai 5.596 kasus.

Pada tahun tersebut, angka jumlah cerai juga tinggi di Kabupaten Bogor mencapai 6.291 kasus, Kabupaten Bandung 6.961 kasus, dan Kota Bandung 4.934 kasus.

Tingginya angka cerai di Indramayu, sudah terjadi sejak tahun 2022. Di tahun tersebut, angka pernikahan sebanyak 17.044, dengan perceraian mencapai 9.152 kasus. Rinciannya, cerai talak 2.506 kasus, dan cerai gugat 6.646.

Tahun 2023, angka perceraian sempat menurun menjadi 8.827, dengan rincian cerai talak 2.409 dan cerai gugat 6.418.



Kecamatan Kiaracondong, Kota Bandung, Paling Banyak Janda 'Baru' Tahun 2025

Kota Bandung juga mencatatkan angka perceraian yang cukup tinggi di tahun 2025.

Sumber Kepaniteraan Pengadilan Agama (PA) Kota Bandung mengungkap, sepanjang 2025, tercatat ada 7.119 kasus perceraian. Rinciannya ialah 5.520 perkara cerai gugat dan 1.599 cerai talak.

Dari 7.119 kasus, sebanyak 6.642 diputus cerai oleh majelis hakim.