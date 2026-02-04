3 Orang Meninggal Dunia dalam Kecelakaan Maut di Tol Cipali Subang

jabar.jpnn.com, SUBANG - Tiga orang meninggal dunia akibat kecelakaan lalu lintas di jalan Tol Cipali KM 93+700, tepatnya di wilayah Kalijati, Kabupaten Subang, Jawa Barat, Rabu (4/2) pagi.

"Lokasi kecelakaan terjadi di jalan Tol Cipali KM 93+700 arah menuju Cirebon," kata Corporate Communications & Sustainability Management Dept Head Astra Tol Cipali, Ardam Rafif Trisilo.

Ia menyampaikan, petugas patroli, derek, dan paramedis Astra Tol Cipali bersama PJR segera menuju lokasi kejadian setelah menerima laporan dari pengguna jalan.

Petugas paramedis pertama tiba di lokasi pada pukul 03.18 WIB untuk melakukan penanganan darurat.

Terdapat tiga orang korban meninggal dunia, dan dua korban lainnya mengalami luka-luka dalam peristiwa kecelakaan tersebut.

Seluruh korban kemudian dievakuasi menuju Rumah Sakit Abdul Radjak, Kabupaten Purwakarta. Astra Tol Cipali menyampaikan duka cita yang mendalam atas peristiwa kecelakaan tersebut.

Kanit PJR Tol Cipali, IPTU Dikdik Haryadi, menyampaikan kecelakaan ini melibatkan sejumlah kendaraan, yakni kendaraan Suzuki APV nopol E 1299 VT, Toyota Hilux, dan Daihatsu Sirion.

Selain itu, ada juga satu kendaraan lain yang belum diketahui identitasnya.