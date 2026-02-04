80.634 Balita di Kota Depok Terima Vitamin A

jabar.jpnn.com, DEPOK - Pemerintah Kota (Pemkot) Depok melalui Dinas Kesehatan (Dinkes) kembali memberikan kapsul Vitamin A kepada balita usia 6–59 bulan.

Pemberian vitamin A ini, sejalan dengan pelaksanaan Bulan Vitamin A yang rutin digelar setiap Februari dan Agustus melalui Posyandu, Puskesmas, dan fasilitas kesehatan di Kota Depok.

Kepala Bidang Kesehatan Masyarakat (Kesmas) Dinkes Kota Depok, Indriati mengatakan, jumlah sasaran pemberian vitamin A untuk Februari tahun 2026 dengan sasaran 80.634 balita usia 6 sampai 59 bulan.

"Untuk usia 6–11 bulan dengan sasaran 6.088 balita, sedangkan usia 12–59 bulan dengan sasaran 74.546 balita, semua diberikan secara gratis,” ucapnya.

Dirinya menambahkan, untuk balita usia 6–11 bulan akan mendapatkan kapsul Vitamin A biru, sedangkan usia 12–59 bulan menerima kapsul merah.

Pemberian Vitamin A ini, bermanfaat untuk mencegah kebutaan, meningkatkan daya tahan tubuh, dan mendukung pertumbuhan optimal anak.

Selain itu, kegiatan ini juga diintegrasikan dengan penimbangan berat badan dan pengukuran tinggi badan balita yang rutin dilakukan setiap bulannya untuk memantau tumbuh kembang anak.

“Kami mengajak para orang tua untuk turut serta menyukseskan Bulan Vitamin A dengan membawa anaknya ke Posyandu agar mendapatkan kapsul Vitamin A,” tandasnya. (mcr19/jpnn)