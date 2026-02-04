Minibus APV Tabrak Truk di Tol Cipali KM 93, Tiga Orang Tewas

JPNN.com

Rabu, 04 Februari 2026 – 13:00 WIB
Ilustrasi garis polisi. Foto: dok.JPNN.com

jabar.jpnn.com, SUBANG - Kecelakaan maut terjadi di Jalan Tol Kopo - Palimanan (Cipali) KM 93.600 jalur A arah Cikopo menuju Palimanan, Kabupaten Subang pada Rabu (4/2/2026). Insiden tersebut mengakibatkan tiga orang meninggal dunia dan dua lainnya mengalami luka-luka.

Lakalantas ini terjadi sekitar pukul 03.00 WIB dan melibatkan sebuah minibus Suzuki APV dengan nomor polisi E 1299 VT dengan sebuah kendaraan truk yang hingga kini belum diketahui identitasnya.

Kanit Laka Satlantas Polres Subang Iptu Sahroni menjelaskan, kecelakaan bermula saat kendaraan Suzuki APV yang dikemudikan Ahim Suganda (41 tahun) melaju dari arah Cikopo menuju Palimanan dengan membawa empat orang penumpang.

"Sesampainya di KM 93.600 Tol Cipali, kendaraan APV melaju di lajur dua dan menabrak bagian belakang kendaraan truk yang berada di depannya dan melaju searah," kata Sahroni, saat dikonfirmasi.

Akibat benturan tersebut, pengemudi APV Ahim Suganda bersama dua penumpangnya, Ajun Junaedi (25 tahun), dan Ahmad (45 tahun), meninggal dunia di lokasi kejadian. Sementara dua penumpang lainnya, yakni Nanang Dulman (46 tahun) dan Adam Maulana (18 tahun), mengalami luka-luka.

Seluruh korban kemudian dievakuasi ke RS Abdul Radzak, Kabupaten Purwakarta, untuk mendapatkan penanganan medis.

Sahroni menambahkan, kendaraan yang terlibat kecelakaan telah diamankan sebagai barang bukti di tempat penyimpanan kendaraan KM 92 B Tol Cipali. Sementara pengemudi truk yang terlibat kecelakaan masih dalam proses penyelidikan.

“Untuk kendaraan truk yang terlibat, identitas pengemudi dan kendaraannya masih dalam lidik,” ujarnya.

