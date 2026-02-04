Arahan Presiden Prabowo Soal Gentengisasi, Gubernur Jabar Singgung Nilai Para Leluhur

jabar.jpnn.com, KOTA BANDUNG - Gubernur Jawa Barat Dedi Mulyadi memastikan akan menindaklanjuti arahan Presiden Prabowo Subianto mengenai program gentengisasi atau mengganti atap seng dengan genteng untuk hunian dan lainnya.

Arahan presiden itu akan diimplementasikan Jawa Barat dalam persyaratan Izin Mendirikan Bangunan (IMB).

Dedi mengatakan, arahan presiden ini sejalan dengan keinginannya untuk mempopulerkan genteng sebagai atap rumah dan bangunan. Bahkan, dia sering mengkritik penggunaan seng dan asbes sebagai atap bangunan.

"Kalau saya sih kan sudah lama. Dari dulu selalu mengkritisi rumah-rumah yang pakai asbes, rumah-rumah yang pakai seng karena secara estetik bertentangan dengan prinsip-prinsip estetika," kata Dedi di Gedung Sate, dikutip Rabu (4/2/2026).

Dia pun menyambut baik arahan orang nomor satu di Indonesia itu, karena semangat mengganti atap seng dengan genteng sudah sesuai dengan nilai-nilai para pendahulu. Di sisi lain, secara estetika pun dirasakan lebih bagus menggunakan genteng.

"Nah, spirit Pak Prabowo terhadap pengelolaan rumah peninggalan leluhur itu sangat kuat kan, dia kan sangat konsen terhadap sejarah. Sehingga dia menyampaikan bahwa baiknya pakai genteng agar kelihatan indah," tuturnya.

Selain itu, Dedi pun menyarankan masyarakat menggunakan material sirap sebagai pengganti seng. Menurutnya, secara estetika juga bisa memperindah bangunan.

"Masyarakat bisa menggunakan sirap, waktu kemarin juga ngomong sirap. Kalau saya kan senangnya sebagai orang Sunda pakai injuk, injuk. Jadi memang dari sisi bahan baku, tapi kalau di Jawa Barat sih rumah seng tidak terlalu banyak. Rata-rata orang Jawa Barat pakai genteng," tuturnya.