Update Harga Emas dan Perak Hari Ini Rabu 4 Februari 2026, Cek Daftar Lengkapnya di Sini!

jabar.jpnn.com, BOGOR - Harga emas batangan dan perak murni pada Rabu, 4 Februari 2026, tercatat relatif stabil dengan variasi harga berdasarkan berat dan jenis produk.

Melansir dari laman logammulia.com, harga emas batangan ukuran 1 gram dipatok sebesar Rp2.953.365 setelah pajak penghasilan (PPh) 0,25 persen, sementara emas batangan ukuran besar 1 kilogram mencapai Rp2,89 miliar.

Selain emas batangan reguler, sejumlah produk edisi khusus seperti Gift Series, Selamat Idul Fitri, Imlek, dan Batik Seri III juga ditawarkan dengan harga yang lebih tinggi, seiring nilai estetika dan kemasan khusus yang menyertainya.

Harga Emas Batangan (Termasuk PPh 0,25%)

0,5 gram: Rp1.526.808

1 gram: Rp2.953.365

2 gram: Rp5.846.580

3 gram: Rp8.744.808