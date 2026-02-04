Epson Luncurkan Proyektor Portabel Lifestudio Pop dan Flex, Hadirkan Hiburan Fleksibel untuk Gaya Hidup Modern

jabar.jpnn.com, BOGOR - Epson, pemimpin global dalam teknologi proyektor, resmi meluncurkan lini proyektor portabel Lifestudio terbaru yang akan dipasarkan di kawasan Asia Tenggara.

Mengusung konsep gaya hidup modern yang fleksibel, seri ini terdiri atas Lifestudio Pop (EF-61G, EF-62N) dan Lifestudio Flex (EF-71, EF-72), yang dirancang untuk menjawab kebutuhan hiburan dan produktivitas masyarakat urban masa kini.

Dengan desain yang elegan dan ringkas, Epson Lifestudio memungkinkan pengguna menikmati hiburan berkualitas tinggi kapan saja dan di mana saja.

Keunggulan desainnya pun mendapat pengakuan global. Lifestudio Pop meraih Good Design Award 2025 dan masuk dalam daftar Top 100 Products, berkat estetika minimalis serta desain yang dinamis dan modern.

Peluncuran Resmi di Jakarta

Peluncuran resmi Epson Lifestudio Pop dan Flex digelar di Ciputra Artpreneur, Jakarta, dengan tema “Style It. Flex It. Blast It.”.

Acara ini menghadirkan pengalaman imersif yang memadukan desain, teknologi, dan hiburan dalam satu konsep gaya hidup modern.

Para undangan diajak merasakan langsung fleksibilitas Epson Lifestudio melalui berbagai instalasi, mulai dari penggunaan di ruang keluarga modern, ruang multifungsi bergaya untuk bermain gim konsol, hingga pengalaman menonton layar lebar di kamar tidur dengan proyeksi pada dinding maupun plafon.