Prakiraan Cuaca Jabodetabek dan Jawa Barat Hari Ini, Rabu 4 Februari 2026

jabar.jpnn.com, BOGOR - BMKG menyampaikan prakiraan cuaca wilayah Jawa Barat dan Jabodetabek untuk Rabu, 4 Februari 2026, yang berlaku sejak pukul 07.00 WIB hingga Kamis, 5 Februari 2026 pukul 07.00 WIB.

Masyarakat diimbau meningkatkan kewaspadaan terhadap potensi hujan dengan intensitas sedang hingga lebat yang dapat disertai kilat, petir, dan angin kencang di sejumlah wilayah.

Cuaca Jawa Barat

Pada pagi hari (07.00–13.00 WIB), kondisi cuaca di Jawa Barat secara umum cerah berawan.

Namun, terdapat potensi hujan ringan hingga sedang di sebagian wilayah, meliputi Kota Bogor, Kabupaten dan Kota Bekasi, Kota Depok, Kabupaten Karawang, Purwakarta, Subang, Indramayu, Sumedang.

Kemudian, Majalengka, Kabupaten dan Kota Cirebon, Kabupaten dan Kota Sukabumi, Kabupaten Bandung Barat, Kabupaten Bandung, Kabupaten Garut, Kabupaten dan Kota Tasikmalaya, Kabupaten Pangandaran, serta Kota Banjar.

Menjelang siang, hujan dengan intensitas sedang hingga lebat berpotensi terjadi secara lokal di Kabupaten Bogor, Cianjur, Ciamis, dan Kuningan.

Memasuki siang hingga sore hari (13.00–19.00 WIB), hujan ringan hingga sedang diperkirakan terjadi di sebagian wilayah Kota Depok, Kabupaten dan Kota Bekasi, Karawang, Purwakarta, Kabupaten dan Kota Sukabumi, Kabupaten Bandung Barat, Kota Cimahi, Kota Banjar, dan Kabupaten Pangandaran.

Sementara itu, hujan sedang hingga lebat berpotensi mengguyur Kabupaten dan Kota Bogor, Cianjur, Kabupaten dan Kota Bandung, Subang, Sumedang, Indramayu, Majalengka, Kuningan, Kabupaten dan Kota Cirebon, Ciamis, Garut, serta Kabupaten dan Kota Tasikmalaya.