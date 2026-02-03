Datangi Rumah Duka Mendiang Meri Hoegeng, Mendagri: Beliau Adalah Panutan Kami!

JPNN.com

Selasa, 03 Februari 2026 – 20:30 WIB
Mendagri, Tito Karnavian. Foto : Lutviatul Fauziah/jpnn

jabar.jpnn.com, DEPOK - Menteri Dalam Negeri (Mendagri), Tito Karnavian bertakziah ke rumah duka Meriyati Roeslani atau Meri Hoegeng istri mendiang Jenderal Polisi Hoegeng Iman Santoso, di Pesona Khayangan Estate, Kota Depok.

Tito datang bersama Wamendagri, Akhmad Wiyagus ke rumah duka pada Selasa (3/2) malam.

“Saya datang bersama Pak Wamendagri, Akhmad Wiyagus, kami berdua purnawirawan Polri ya, dan baru saja sebenarnya tiba dari Aceh dalam kaitan dengan penanganan bencana, tetapi begitu mendengar kabar, begitu mendarat tadi, kami berdua langsung ke sini, ke rumah duka,” ucapnya.

Dirinya menyampaikan duka cita yang mendalam, atas berpulangnya Meri Hoegeng.

“Kami tahu bahwa Bapak Hoegeng almarhum adalah tokoh yang selalu menginspirasi kami, generasi muda, tokoh panutan kami. Dan juga Ibu almarhumah Ibu Meriyati Hoegeng, juga adalah sosok panutan bukan hanya bapak-bapaknya, tetapi juga ibu-ibunya, ibu-ibu Bhayangkari,” ungkapnya.

Pihaknya mendoakan, agar almarhumah ditempatkan di tempat yang terbaik.

“Jadi kami semua turut berduka dan mendoakan, semoga almarhumah diampuni segala dosa-dosanya, kesalahannya, mendapatkan tempat yang terbaik di sisi Allah SWT, dan insyaallah kelak dimasukkan ke dalam surga,” tandasnya. (mcr19/jpnn)

