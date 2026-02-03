Meriyati Roeslani Bakal Dimakamkan di Samping Jenderal Hoegeng, Keluarga: Ini Wasiat Bapak

jabar.jpnn.com, DEPOK - Meriyati Roeslani atau Meri Hoegeng, istri mendiang Jenderal Polisi Hoegeng Iman Santoso, dikabarkan meninggal dunia pada Selasa, 3 Februari 2026.

Rumah duka almarhumah berada di Pesona Khayangan Estate DG-DH 1 RT 3 RW 28, Kelurahan Mekarjaya, Kota Depok.

Putra almarhumah, Aditya Hoegeng, mengatakan bahwa jenazah Meri Hoegeng akan dimakamkan di Taman Pemakaman Bukan Umum (TPBU) Giri Tama, kawasan Tonjong, Parung, tepat di samping makam sang suami, Jenderal Polisi Hoegeng Iman Santoso.

“Almarhumah nanti dimakamkan di samping makam almarhum bapak, di pemakaman Giri Tama, daerah Tonjong, Parung,” ujar Aditya, Selasa (3/2).

Aditya menjelaskan bahwa keputusan pemakaman tersebut merupakan bagian dari pesan almarhum Jenderal Hoegeng semasa hidup.

Menurutnya, Hoegeng memilih tidak dimakamkan di Taman Makam Pahlawan agar kelak dapat dimakamkan berdampingan dengan sang istri.

“Justru alasan bapak tidak dimakamkan di Makam Pahlawan karena pesan beliau, jika dimakamkan di sana, ibu tidak bisa dimakamkan di sebelahnya,” ungkap Aditya.

Ia menambahkan, hak pemakaman di Taman Makam Pahlawan hanya diberikan kepada almarhum yang bersangkutan, sehingga pasangan tidak memiliki hak untuk dimakamkan berdampingan di lokasi tersebut.