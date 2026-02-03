SANY Berikan Bantuan Unit Eskavator dalam Penanggulangan Bencana Cisarua KBB

jabar.jpnn.com, KOTA BANDUNG - Bencana tanah longsor yang disertai banjir bandang melanda Desa Pasirlangu, Kecamatan Cisarua, Kabupaten Bandung Barat, Jawa Barat, menyebabkan kerusakan parah pada permukiman warga dan infrastruktur serta menelan puluhan korban jiwa.

Menyikapi kondisi tersebut,Chairman of SANY Asia Pacific, Zhang Song, memberikan perhatian serius dan segera mengoordinasikan bantuan untuk bencana.

Sebagai wujud kepedulian dan komitmen terhadap tanggung jawab sosial perusahaan (CSR), SANY Indonesia menyiapkan 4 unit ekskavator untuk mendukung Pemerintah dalam upaya penanggulangan bencana, dengan 2 unit di antaranya telah tiba di lokasi guna mempercepat proses evakuasi, dan pemindahan korban serta pembersihan material longsor secara efisien.

Bencana tersebut mengakibatkan jatuhnya korban jiwa serta kerugian harta benda dalam skala besar.

Berdasarkan data terbaru, luas area terdampak mencapai sekitar 15,27 hektare.

Kerusakan infrastruktur permukiman di wilayah terdampak tergolong berat, dengan sedikitnya 30 rumah runtuh dan puluhan rumah lainnya tertimbun material longsor serta lumpur tebal.

Deputy GM and Director Government Affairs SANY Heavy Industry Indonesia, Saanjay Shamdasani mengatakan, keterlibatan perusahaannya dalam penanggulangan bencana ini merupakan bentuk kepedulian dan tanggung jawab perusahaan terhadap masyarakat dan negara.

"Melalui kerja sama erat dengan Kementerian Pekerjaan Umum (Kementerian PU), SANY Heavy Industry Indonesia memberikan dukungan peralatan untuk mempercepat proses penanggulangan darurat tersebut,” ujar Saanjay dalam keterangan tertulisnya kepada JPNN.com, dikutip Selasa (3/2/2026).

Selain dukungan alat berat, SANY Indonesia juga mengerahkan tim Government Relations ke lapangan bencana, yang secara langsung berada di lokasi bencana dan bermalam bersama dengan tim BASARNAS serta perwakilan dari Kementerian PU.