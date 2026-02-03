Samsat Pembantu Resmi Beroperasi, Bayar Pajak Kendaraan 5 Tahunan Kian Mudah

jabar.jpnn.com, KOTA BANDUNG - Badan Pendapatan Daerah (Bapenda) Jawa Barat menghadirkan layanan Samsat Pembantu untuk memudahkan masyarakat dalam pembayaran pajak kendaraan maupun melengkapi administrasi kendaraan bermotor.

Di sini, layanan mencakup hingga pembayaran pajak kendaraan lima tahunan (ganti kaleng).

Layanan ini sudah beroperasi di beberapa wilayah, yakni Samsat Pembantu Cibinong di wilayah Kabupaten Cianjur, Samsat Pembantu Pameungpeuk untuk wilayah Kabupaten Garut.

Lalu, ada dua lokasi untuk wilayah Kabupaten Bogor, yakni Samsat Pembantu Jonggol dan Samsat Pembantu Leuwiliang.

Kepala Bapenda Jabar Asep Supriatna berharap layanan ini bisa memudahkan masyarakat yang jauh dari Samsat Induk di wilayah tersebut.

Hal ini tidak terlepas dari misi Bapenda Jabar untuk menambah saluran pembayaran untuk mempermudah pembayaran pajak kendaraan. Pihaknya juga berencana menambah bank yang bekerja sama dengan Bapenda sehingga makin memudahkan pembayaran, termasuk gerai minimarket.

"Layanan ini bertahap kami siapkan, mudah-mudahan secepatnya bisa bertambah, terutama di wilayah yang aksesnya jauh dari Samsat Induk. Orientasi kami tetap sama, memudahkan dan memaksimalkan layanan untuk masyarakat," kata Asep dalam keterangannya, Selasa (3/2/2026).

Menurut Asep, layanan yang bisa dilakukan oleh Samsat Pembantu meliputi pembayaran pajak kendaraan bermotor tahunan, pembayaran pajak kendaraan motor lima tahunan atau ganti kaleng, balik nama kendaraan, ubah bentuk dan juga ubah nama kendaraan, duplikat STNK dan bisa melayani perubahan alamat kendaraan.