Meri Hoegeng Meninggal Dunia, Anak Ungkap Riwayat Sakit Sang Ibunda

jabar.jpnn.com, DEPOK - Meriyati Roeslani atau Meri Hoegeng, istri mendiang Jenderal Polisi Hoegeng Iman Santoso, dikabarkan meninggal dunia pada Selasa, 3 Februari 2026.

Rumah duka almarhumah berada di Pesona Khayangan Estate DG-DH 1 RT 3 RW 28, Kelurahan Mekarjaya, Kota Depok.

Putra almarhumah, Aditya Hoegeng, mengungkapkan bahwa sang ibunda telah beberapa kali menjalani perawatan medis di rumah sakit sebelum mengembuskan napas terakhir.

“Ibu dua kali dirawat. Pada pertengahan Oktober, ibu sempat dirawat selama satu minggu dan dinyatakan boleh pulang. Namun, dua hari di rumah, ibu sudah tidak mau makan sehingga kami kesulitan. Akhirnya, kami membawa ibu kembali ke rumah sakit,” ujar Aditya.

Aditya menuturkan, sebelum wafat, Meri Hoegeng kembali menjalani perawatan intensif selama kurang lebih dua minggu, dengan kondisi kesehatan yang terus menurun.

“Sekitar dua minggu dirawat, dan sampai hari ini kondisinya terus menurun,” ungkapnya.

Ia juga menjelaskan bahwa almarhumah telah lama mengalami gangguan kesehatan seiring bertambahnya usia.

Selain faktor usia lanjut, Meri Hoegeng diketahui mengalami cedera pada bagian paha sejak tahun 2020 yang membuatnya harus menjalani perawatan dalam jangka waktu lama.