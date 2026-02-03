Isak Tangis Keluarga Pecah saat Jenazah Istri Jenderal Hoegeng Tiba di Rumah Duka Depok

jabar.jpnn.com, DEPOK - Jenazah Meriyati Roeslani atau Meri Hoegeng, istri mendiang Jenderal Polisi Hoegeng Iman Santoso, tiba di rumah duka di Pesona Khayangan Estate DG-DH 1 RT 3 RW 28, Kelurahan Mekarjaya, Kota Depok, pada Selasa (3/2) sekitar pukul 16.10 WIB.

Kedatangan jenazah disambut suasana duka yang mendalam. Isak tangis keluarga pecah saat almarhumah dibawa masuk ke dalam rumah duka, didampingi oleh sanak keluarga dan kerabat dekat.

Meri Hoegeng sebelumnya meninggal dunia setelah menjalani perawatan intensif di Rumah Sakit Bhayangkara Polri, Kramatjati, Jakarta Timur.

Baca Juga: Mendiang Meriyati Roeslani Bakal Dikebumikan di Samping Makam Jenderal Polisi Hoegeng Iman Santoso di Bogor

Kepergiannya meninggalkan duka mendalam bagi keluarga dan jajaran kepolisian.

Tampak hadir dalam prosesi kedatangan jenazah, Kapolres Metro Jakarta Timur Kombes Pol Alfian Nurrizal dan Kapolres Metro Depok Kombes Pol Abdul Waras, yang turut membantu mengangkat jenazah ke dalam rumah duka sebagai bentuk penghormatan terakhir.

Putra almarhumah, Aditya Hoegeng, menyampaikan bahwa sang ibunda memang sempat mengalami gangguan kesehatan dan beberapa kali menjalani perawatan medis.

“Ibu memang sakit dan sempat dua kali dirawat di rumah sakit. Kondisinya juga sudah sepuh,” ujar Aditya.

Meri Hoegeng dikenal sebagai pendamping setia Jenderal Hoegeng Iman Santoso, tokoh kepolisian yang dikenal luas karena integritas dan keteladanannya.