JPNN.com

JPNN.com Jabar Jabar Terkini Isak Tangis Keluarga Pecah saat Jenazah Istri Jenderal Hoegeng Tiba di Rumah Duka Depok

Isak Tangis Keluarga Pecah saat Jenazah Istri Jenderal Hoegeng Tiba di Rumah Duka Depok

Selasa, 03 Februari 2026 – 18:00 WIB
Isak Tangis Keluarga Pecah saat Jenazah Istri Jenderal Hoegeng Tiba di Rumah Duka Depok - JPNN.com Jabar
Jenazah Meri Hoegeng tiba di rumah duka, di Kota Depok. Foto : Lutviatul Fauziah/jpnn

jabar.jpnn.com, DEPOK - Jenazah Meriyati Roeslani atau Meri Hoegeng, istri mendiang Jenderal Polisi Hoegeng Iman Santoso, tiba di rumah duka di Pesona Khayangan Estate DG-DH 1 RT 3 RW 28, Kelurahan Mekarjaya, Kota Depok, pada Selasa (3/2) sekitar pukul 16.10 WIB.

Kedatangan jenazah disambut suasana duka yang mendalam. Isak tangis keluarga pecah saat almarhumah dibawa masuk ke dalam rumah duka, didampingi oleh sanak keluarga dan kerabat dekat.

Meri Hoegeng sebelumnya meninggal dunia setelah menjalani perawatan intensif di Rumah Sakit Bhayangkara Polri, Kramatjati, Jakarta Timur.

Baca Juga:

Kepergiannya meninggalkan duka mendalam bagi keluarga dan jajaran kepolisian.

Tampak hadir dalam prosesi kedatangan jenazah, Kapolres Metro Jakarta Timur Kombes Pol Alfian Nurrizal dan Kapolres Metro Depok Kombes Pol Abdul Waras, yang turut membantu mengangkat jenazah ke dalam rumah duka sebagai bentuk penghormatan terakhir.

Putra almarhumah, Aditya Hoegeng, menyampaikan bahwa sang ibunda memang sempat mengalami gangguan kesehatan dan beberapa kali menjalani perawatan medis.

Baca Juga:

“Ibu memang sakit dan sempat dua kali dirawat di rumah sakit. Kondisinya juga sudah sepuh,” ujar Aditya.

Meri Hoegeng dikenal sebagai pendamping setia Jenderal Hoegeng Iman Santoso, tokoh kepolisian yang dikenal luas karena integritas dan keteladanannya.

Isak tangis keluarga pecah saat jenazah istri Jenderal Hoegeng tiba di rumah duka di Pesona Khayangan Estate, Kota Depok
Facebook JPNN.com Jabar Twitter JPNN.com Jabar Pinterest JPNN.com Jabar Linkedin JPNN.com Jabar Flipboard JPNN.com Jabar Line JPNN.com Jabar JPNN.com Jabar
JPNN.com WhatsApp

Silakan baca konten menarik lainnya dari JPNN.com Jabar di Google News

TAGS   meri hoegeng Kabar duka keluarga Hoegeng kota depok Jenderal Polisi Hoegeng Iman Santoso Meri Hoegeng meninggal dunia hoegeng iman santoso Istri Jenderal Hoegeng wafat

BERITA TERKAIT

TERPOPULER

PERIODE:   6 JAM 12 JAM 1 HARI 1 MINGGU