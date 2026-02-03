Mendiang Meriyati Roeslani Bakal Dikebumikan di Samping Makam Jenderal Polisi Hoegeng Iman Santoso di Bogor

jabar.jpnn.com, DEPOK - Suasana duka menyelimuti kediaman Meriyati Roeslani atau Meri Hoegeng, istri mendiang Jenderal Polisi Hoegeng Iman Santoso, yang meninggal dunia pada Selasa, 3 Februari 2026.

Almarhumah wafat setelah menjalani perawatan intensif di RS Bhayangkara Polri, Kramatjati, Jakarta Timur.

Pantauan di lokasi rumah duka di Pesona Khayangan Estate, Kelurahan Mekarjaya, Kota Depok, sejumlah persiapan telah dilakukan.

Tenda mulai dipasang, sementara anggota kepolisian tampak berdatangan untuk memberikan penghormatan terakhir kepada almarhumah.

Kapolres Metro Depok, Kombes Pol Abdul Waras, mengatakan bahwa jajaran kepolisian turut berduka atas wafatnya Meri Hoegeng, sosok yang dikenal sebagai pendamping setia Jenderal Hoegeng selama masa pengabdiannya.

“Hari ini kami dari jajaran kepolisian berduka atas meninggalnya almarhum ibu Meri,” ujar Abdul Waras di lokasi rumah duka.

Ia menjelaskan, saat ini keluarga bersama pihak kepolisian masih melakukan sejumlah persiapan sambil menunggu kedatangan jenazah ke rumah duka.

“Ini kami sedang melakukan persiapan sambil menunggu kedatangan jenazah beliau,” katanya.