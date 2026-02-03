JPNN.com

Meriyati Roeslani, Istri Jenderal Hoegeng Iman Santoso Meninggal Dunia di Usia 100 Tahun

Selasa, 03 Februari 2026 – 15:45 WIB
Meriyati Roeslani, Istri Jenderal Hoegeng Iman Santoso Meninggal Dunia di Usia 100 Tahun - JPNN.com Jabar
Potret rumah duka Meriyati Roeslani atau yang akrab dikenal sebagai Meri Hoegeng, istri dari mendiang Jenderal Polisi Hoegeng Iman Santoso. Foto: Lutviatul Fauziah/JPNN.com

jabar.jpnn.com, DEPOK - Kabar duka datang dari keluarga besar almarhum Jenderal Polisi Hoegeng Iman Santoso.

Istri mendiang Kapolri tersebut, Meriyati Roeslani atau yang akrab dikenal sebagai Meri Hoegeng, dikabarkan meninggal dunia pada Selasa, 3 Februari 2026.

Meriyati Roeslani mengembuskan napas terakhir setelah menjalani perawatan intensif di Rumah Sakit Bhayangkara Polri, Kramatjati, Jakarta Timur.

Almarhumah tutup usia sekitar pukul 13.24 WIB pada usia 100 tahun.

Kabar wafatnya Meri Hoegeng dibenarkan oleh putra almarhumah, Aditya Hoegeng.

“Benar, mohon doanya semoga beliau husnul khotimah,” ujar Aditya saat dikonfirmasi.

Diketahui, rumah duka almarhumah berada di Pesona Khayangan Estate DG-DH 1 RT 3 RW 28, Kelurahan Mekarjaya, Kota Depok.

Sejumlah kerabat dan pelayat mulai berdatangan untuk menyampaikan belasungkawa kepada keluarga.

Meri Hoegeng istri mendiang Jenderal Polisi Hoegeng Iman Santoso meninggal dunia, pada Selasa (3/2). Meri wafat di usianya yang menginjak 100 tahun
